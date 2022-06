Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

Mary Kay Inc., líder mundial en innovación para el cuidado de la piel, recientemente patrocinó y reveló a los ganadores de las Subvenciones para la Investigación de la Salud de la Piel/Enfermedades de la Piel de Mary Kay inaugurales a investigadores que realizan estudios revolucionarios e innovadores sobre la salud de la piel y las enfermedades de la piel en la reunión anual de la Sociedad de Dermatología de Investigación 2022 (Society for Investigative Dermatology, SID).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005233/es/

Dr. Lucy Gildea, Ph.D., Mary Kay Chief Innovation Officer, Product and Science (Photo: Mary Kay Inc.)

"Como líder durante décadas en la innovación mundial de cosméticos y cuidado de la piel, Mary Kay mantiene su compromiso de enriquecer la vida de las mujeres de todo el mundo", señaló la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencia de Mary Kay en el evento. "También tenemos un compromiso firme con la fabricación de productos de la más alta calidad y la realización de avances en las investigaciones científicas de la piel. Reconocemos que la colaboración es crucial para nuevos descubrimientos, y las asociaciones con comunidades científicas, médicas y académicas son colaboraciones vitales, razón por la cual estamos encantados de otorgar estas subvenciones científicas".

Las subvenciones para la investigación de la salud de la piel/enfermedades de la piel de Mary Kay se anunciaron en la reunión del año pasado en asociación con la SID. Las subvenciones de 25 000 USD se otorgarían a cuatro investigadores que realizarían un trabajo increíble en la investigación de la piel para descubrir nuevas perspectivas y estrategias de invención. En los meses posteriores a la reunión de la SID de 2021, la empresa recibió solicitudes de científicos de todo el país.

Los cuatro beneficiarios de las subvenciones finalmente seleccionados fueron:

-- Dra. Allison C. Billi, doctora en Medicina, doctora (Ph. D.) y profesora asistente en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Michigan. El principal objetivo de investigación de la Dra. Billi es comprender "qué impulsa el fotoenvejecimiento". La subvención financiará la investigación para identificar vías específicas que ayuden a prevenir o potencialmente revertir los efectos del fotoenvejecimiento.

-- Dr. Angel S. Byrd, doctor en Medicina, doctor (Ph.D.) y profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Howard y profesor asistente adjunto en JHUSOM (Departamentos de Dermatología). El trabajo del Dr. Byrd se centra en la base genética del melasma. Esta subvención financiará investigaciones para ayudar a descubrir causas genéticas desconocidas del melasma a favor de diseñar opciones de tratamiento personalizadas.

-- Dra. Mae Alexandra Carpenter, doctora (Ph. D.) aprendiz en la Universidad Estatal de Wright. El trabajo de la Dra. Carpenter explora cómo se liberan las partículas dañadas que contienen ADN y cómo activan las vías inflamatorias. La financiación de esta investigación ayudará a desarrollar nuevos enfoques terapéuticos para reducir la fotosensibilidad a los rayos UVB en las enfermedades autoinflamatorias.

-- Dra. Jennifer Powers, doctora en Medicina y profesora clínica asociada en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Iowa. La Dra. Powers está interesada en la influencia del microbioma y el entorno de curación en la cicatrización de heridas y la formación de cicatrices. La financiación de esta investigación ayudará a comprender cómo interactúan el sistema inmunitario y la microbiota para modificar la formación de cicatrices de úlceras y heridas quirúrgicas.

"Felicitaciones a cada uno de los ganadores de las subvenciones de 2022", agregó la Dra. Gildea. "Estas personas fueron cuidadosamente seleccionadas en colaboración con la Sociedad de Dermatología de Investigación y estamos encantados de apoyar su investigación".

El patrocinio y las subvenciones revelados en la SID son solo los últimos esfuerzos de Mary Kay para reforzar el compromiso de larga data de la compañía con el avance de la investigación y el desarrollo de la salud de la piel. Mary Kay cuenta con más de 1600 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su cartera global.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005233/es/

Contacto

Mary Kay Inc. Corporate Communications marykay.com/newsroom 972.687.5332 o media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.