Comunicado de prensa de Business Wire: Mastercard Incorporated

En el día de hoy, durante la 9.° Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, Mastercard reforzó su compromiso para hacer avanzar la inclusión financiera y digital en El Salvador, Guatemala y Honduras con un nuevo conjunto de compromisos y programas orientados al progreso del empoderamiento económico para mujeres y niñas en la región. Los compromisos forman parte de la participación de Mastercard, como socia fundadora, en la Alianza para Centroamérica (PCA).

Según el Monitor 2022 sobre Empresarialidad Femenina1 del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), el 60 por ciento de las mujeres propietarias de empresas en Centroamérica manifestó que financian sus actividades empresariales con sus propios recursos debido a la falta de acceso a opciones de financiamiento. A esto, se suman los altos costos de formalizar sus empresas, que presentan otro obstáculo más.

Mastercard está trabajando para abordar estos desafíos al garantizar que las mujeres empresarias puedan acceder y aprovechar las herramientas y los recursos necesarios para iniciar, construir y hacer crecer sus empresas como bases integrales para sus comunidades. Esto incluye un compromiso de digitalizar 300 000 empresas propiedad y dirigidas por mujeres en Guatemala, Honduras y El Salvador en los próximos cinco años. Para ello, se les proporcionarán herramientas financieras digitales accesibles destinadas a aumentar las ventas y acceder a créditos que les permitirá ampliar sus negocios, fomentar la sostenibilidad y ampliar su contribución a las economías locales.

"Sabemos que las comunidades ven rendimientos exponenciales cuando empoderamos a las mujeres, y en particular a las mujeres emprendedoras, con las herramientas, el capital y los recursos necesarios para sostener y hacer crecer sus negocios", dijo Michael Froman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de Mastercard. "Al trabajar en el sector público y privado, nuestra prioridad debe centrarse en la prosperidad a largo plazo de estas empresarias y sus negocios como contribuyentes fundamentales para la economía local y la creación de empleo".

Impulso al impacto a través de la acción colectivaLa empresa también está aprovechando el poder de la acción colectiva al asociarse con organizaciones como Acción, INCAE Business School, Cargill y PriceSmart. Habilitado por el apoyo inicial del Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo, Acción, en asociación con la Fundación Génesis Empresarial (Génesis), desarrollará un ecosistema de innovación para nuevas empresas de tecnología financiera en el sector agrícola y de pequeñas empresas. El ecosistema empoderará a un millón de mujeres y a otras fundadoras de empresas startup en el área de innovación social para acceder a asociaciones comerciales y empresariales, estándares para el intercambio de datos, redes de banca abierta y financiamiento en un período de cinco años.

En colaboración con PriceSmart y Cargill, Mastercard trabajará con INCAE Business School, socio desde hace mucho tiempo, para lanzar la Iniciativa de Crecimiento Empresarial de Mujeres, un esfuerzo para apoyar a 120 pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres (SMEs) en Honduras y Guatemala y ayudarlas a obtener acceso a mercados y capital para hacer crecer sus empresas y apoyar la creación de empleos.

"La pandemia mundial ha exacerbado las desigualdades en todo el mundo. Según el Banco Mundial2, las mujeres han sido las más afectadas en términos de empleo y pérdida de ingresos. Para Mastercard, impulsar una economía digital sostenible y equitativa donde todos puedan prosperar significa proporcionar a las mujeres empresarias y a las microempresas y pequeñas empresas las herramientas financieras, el acceso al capital y las redes que se necesitan para hacer crecer y sostener sus negocios. Significa inspirar a las jóvenes para que puedan visualizar una futura carrera en tecnología y negocios, de manera que la próxima generación de mujeres esté aún más empoderada que la siguiente", dijo Carlo Enrico, presidente de Mastercard América Latina y el Caribe. "Esperamos colaborar con socios, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para crear el impacto necesario que marque la diferencia".

Expansión de la alfabetización para la inclusión socialLa educación financiera es vital para la adopción de herramientas financieras que son necesarias para el desarrollo económico, a través del programa de educación financiera digital Cuentas Claras de Mastercard en Centroamérica, la compañía ha llegado a más de siete millones de personas (el 55 % mujeres) con información sobre temas como, entre otros, ahorro, préstamo y apertura de cuenta bancaria desde que inició el programa en 2020.

Empoderamiento de la próxima generación de líderes mujeresAdemás de apoyar a las empresas actuales de propiedad y dirección de mujeres, Mastercard también se compromete a inspirar a la próxima generación de mujeres líderes a seguir una carrera en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) a través de su galardonado programa Girls4Tech. Mastercard proporcionará a 5000 niñas en el norte de América Central educación en principios STEM relacionados con los temas centrales de su negocio de pagos (es decir, detección de fraude, inteligencia artificial, criptografía, entre otros) durante los próximos cinco años. La compañía celebrará el anuncio de hoy organizando una sesión inaugural de Girls4Tech el 8 de junio. junto a 100 niñas de escuelas participantes en la ciudad de Guatemala.

Ampliación de los beneficios de la inclusión financiera para todos en la región norte de CentroaméricaRecientemente, Mastercard anunció el lanzamiento de un nuevo programa de inclusión financiera en Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de acelerar la inclusión financiera de cinco millones de personas no bancarizadas y digitalizar un millón de micro y pequeñas empresas (MIPYMES) en el transcurso de cinco años.En el marco del nuevo programa, la compañía trabajará con los bancos asociados para alentarlos y permitirles ofrecer las mejores herramientas y soluciones financieras a personas no bancarizadas y propietarios de MIPYMES que necesitan acceso a capital, así como las herramientas para digitalizar su negocio. Las soluciones incluyen programas de tarjeta Mastercard de débito o prepago digital y física para consumidores y tarjetas microempresariales para propietarios de MIPYMES. Además, los consumidores y las MIPYMES podrán realizar y recibir pagos digitales para acceder a beneficios sociales, remesas (incluidas las de persona a persona), compras en puntos de venta, acceso a financiamiento para pequeñas empresas y mucho más.

Acerca de Mastercard (NYSE: MA)Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, la hacer que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. A través del uso de datos y redes protegidas, a través de alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.

Acerca de la Alianza para CentroaméricaLa Alianza para Centroamérica es el organismo coordinador del Llamado a la acción del vicepresidente Harris para profundizar la inversión del sector privado en el Triángulo Norte. La Alianza tiene como objetivo facilitar y apoyar soluciones prácticas para promover las oportunidades económicas, abordar los desafíos urgentes del clima, la educación y la salud, y promover inversiones a largo plazo y la capacidad de la fuerza laboral en apoyo de una visión de esperanza para América Central. Si está interesado en obtener más información, comuníquese con support@centampartnership.org.

1"Desarrollo: Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento: San Pedro." CELIEM, https://www.celiem.org/.

2 "Latin American Women Must Be at the Center of the Post-COVID Recovery" (Las mujeres de Latinoamérica debe estar en el centro de la recuperación tras el COVID) Blogs del Banco Mundial, https://blogs.worldbank.org/latinamerica/latin-american-women-must-be-center-post-covid-recovery.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005997/es/

Contacto

Sarah Ely (914)249-6714

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.