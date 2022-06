Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que está construyendo el futuro de las redes con software nativo en la nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, anunció hoy que ha sido seleccionado por Telefónica Hispam (Hispanoamérica) para suministrar el núcleo de Subsistema Multimedia IP (IP Multimedia Subsystem, IMS) nativo en la nube para redes fijas y móviles en México, Colombia y Chile.

A medida que las redes móviles siguen evolucionando, y para gestionar las crecientes necesidades de datos y dispositivos, la plataforma de IMS nativa en la nube de Mavenir sirve como tecnología fundamental para las redes 5G. La transición a un IMS automatizado y nativo en la nube permitirá a Telefónica Hispam evolucionar en todos los servicios de voz fijos y móviles y modernizar las operaciones. La solución se desplegará en TCloud, la infraestructura de nube de telecomunicaciones privada de Telefónica.

El IMS de Mavenir está diseñado para entornos en la nube completamente automatizados, lo que permite a Telefónica operar con agilidad de escala web, lo que garantiza que la transformación 5G se superponga a las redes 4G existentes que utilizan una arquitectura basada en microservicios. El despliegue de entornos de integración continua y despliegue continuo (Continuous Integration/Continuous Deployment, CI/CD), sin contacto, aumenta la productividad y aprovecha la inversión actual en la red con una plataforma central de IMS nativa en la nube y preparada para 5G.

Alejandro Ghianni, director de Planificación e Ingeniería de Telefónica Hispam, dijo: "En Telefónica, sabemos que las funciones de la red central deben modernizarse para respaldar la evolución de la red, y las arquitecturas virtualizadas necesitarán un software que soporte tanto VoLTE como Voz 5G. Nos entusiasma mucho embarcarnos en este viaje de transformación de la red con Mavenir".

Javier Gavilán, director técnico de Mavenir en la región de América Latina y el Caribe, declaró: "Solo una red nativa en la nube, evolucionada en una plataforma completamente a escala web, puede cumplir con los requisitos para una transformación 5G exitosa. El núcleo del IMS nativo en la nube de Mavenir puede desplegarse en cualquier nube, lo que elimina las plataformas de hardware heredadas. Esta arquitectura fundamentalmente móvil se ha desplegado en una variedad de entornos de múltiples proveedores grandes, tales como O2 Telefónica en Alemania y Virgin Mobile O2 en el Reino Unido. Nos complace mucho que Telefónica Hispam nos haya adjudicado este importante proyecto".

"Mavenir es el líder global en aplicaciones de software de redes móviles nativas en la nube, brindando soporte a más de 3000 millones de suscriptores en todo el mundo. El enfoque modernizado y basado en software de Mavenir transforma las redes de comunicaciones móviles, para operar en un entorno completamente virtualizado, donde los dispositivos, las aplicaciones y los servicios pueden ejecutarse en una red automatizada utilizando arquitecturas abiertas, contenedores e inteligencia artificial", concluyó Gavilán.

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y es pionera en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 empresas y proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

Acerca de Telefónica Hispam:

Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones de Hispanoamérica. La compañía opera bajo la marca comercial Movistar y ofrece servicios de conectividad de banda ancha fija (con soluciones de fibra hasta el hogar [Fiber to the Home, FTTH]) y móvil con redes 4G, así como una amplia gama de servicios digitales para más de 109 millones de clientes residenciales y empresariales en la región. Telefónica Hispam ofrece sus servicios en: México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina.

