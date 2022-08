Comunicado de prensa de Business Wire: Midea Group

Midea publica su informe financiero correspondiente al primer semestre de 2022, en el que muestra un crecimiento de los ingresos del 5,0 % hasta los 183 700 millones de RMB. El crecimiento de los beneficios netos fue incluso más rápido que el de los ingresos, alcanzando los 16 000 millones de RMB con un aumento interanual del 6,6 %.

Los ingresos obtenidos por la división Hogar Inteligente de Midea durante el primer semestre de 2022, equilibrados en que respecta al negocio para el negocio y para el consumidor (ToB y ToC), fueron de 126 900 millones de RMB. Según AVC, los electrodomésticos de Midea ocuparon el primer puesto durante el primer semestre de 2022 en las cuotas de mercado nacionales, tanto por Internet como a través de tiendas, entre 7 categorías de electrodomésticos, incluidos los aparatos de aire acondicionado y los hornos microondas.

La división Tecnología Industrial alcanzó unos ingresos de 12 100 millones de RMB, con un crecimiento interanual del 13,3 %, y el mercado global de compresores residenciales de CA de Midea aumentó hasta el 44 %, lo que supuso el primer puesto mundial. Las ventas de motores para CA residenciales y aparatos de lavandería representaron el 42 % de las cifras mundiales.

El negocio de Tecnología de la Construcción experimentó un crecimiento de los ingresos significativo, de un 33,1 %, con 12 200 millones de RMB. Los equipos de aire acondicionado comercial ocuparon el primer puesto en la cuota de mercado nacional, mientras que el valor de las exportaciones de la bomba de calor de Midea creció más de un 200 % interanual, con un volumen de exportación que se situó a la cabeza del sector de las bombas de calor en China.

La facturación de Midea en el extranjero durante el primer semestre de 2022 fue de 77 800 millones de RMB, con un incremento interanual del 5,2 %. Con el lema "China-Based Supply for the World + Local Supply" (Suministro desde China para el mundo + suministro local), Midea ha avanzado en la construcción de plantas de fabricación en Egipto y Brasil para cubrir los mercados locales, ha puesto en marcha instalaciones de producción de compresores de aire acondicionado en la India y ha integrado una empresa de compresores tailandesa. Con más de 20 000 nuevas redes de venta, y tras haber puesto en marcha las tiendas Midea de venta directa en Brasil y Filipinas, Midea sigue mejorando sus canales de distribución en el extranjero.

Con el liderazgo tecnológico como estrategia para el largo plazo, Midea sigue consolidando sus capacidades técnicas de inteligencia artificial con una inversión en I+D en la primera mitad de 2022 de 5900 millones de RMB, lo que supone un crecimiento interanual del 10,5 %. Midea cuenta con 35 centros de I+D en todo el mundo y tiene más de 77 000 patentes autorizadas hasta la fecha.

Impulsado por la inteligencia, Midea loT cuenta con casi 13 millones de dispositivos y servicios de reciente conexión para más de 70 millones de familias.

Acerca de Midea Group

Midea Group está formado por cinco pilares empresariales estratégicos: Hogar Inteligente, Tecnología Industrial, Tecnologías de la Construcción, Robótica y Automatización, e Innovación Digital. Midea Group emplea a más de 160 000 personas en más de 200 países y regiones, y ocupa el puesto 245 en la lista Global Fortune 500 de 2022.

