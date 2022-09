Comunicado de prensa de Business Wire: Ministry of Industry and Advanced Technology

Representantes de más de 120 países se encuentran esta semana en Abu Dhabi para debatir cómo aprovechar la normalización para reducir los obstáculos comerciales internacionales y sustentar la acción climática.

Del 19 al 23 de septiembre, más de 5000 delegados se dan cita, de forma física y virtual, en el Congreso Anual de 2022 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que organiza el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU.

En su intervención del lunes, Su Excelencia Omar Al Suwaidi, Subsecretario del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada, subrayó que avalar la agenda global de normalización estimula el comercio internacional y promueve la sostenibilidad.

Al respecto, señaló: "El congreso de esta semana es vital no solo para el ecosistema industrial mundial, sino para el comercio, las economías y la acción climática en general. La normalización promueve la economía mundial y aumenta la confianza en el comercio internacional. Pero las normas también contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tanto la ISO como sus miembros se han comprometido a impulsar la acción climática. Juntos, nos proponemos fomentar las relaciones económicas y comerciales para llevarlas a otro nivel, lo que posicionará a los EAU como un centro internacional para la industria, el comercio y los negocios".

Ulrika Francke, presidente de la ISO, comentó: "El año pasado nos ha mostrado que el crecimiento sostenible y ecológico es una de las prioridades de la agenda mundial. Cada vez se reconoce más el valor y la relevancia de las normas en ese sentido, pero todavía tenemos mucho por hacer".

"He visto de primera mano cómo las normas le dan forma a nuestro mundo. Se necesita un liderazgo colaborativo, normas y reglamentos acordados, políticas establecidas y una iniciativa decidida para resolver los problemas mundiales".

Se firmarán varios acuerdos entre diversos organismos mundiales de normalización, con el objetivo de aumentar los flujos comerciales y la colaboración. El vínculo entre el comercio y el clima es uno de los puntos clave del evento. Los delegados conversarán sobre cómo los países y los organismos de normalización pueden aplicar la Declaración de Londres, realizada en 2021 para apoyar la acción climática a través de las normas mundiales. Los funcionarios jerárquicos también debatirán el progreso de los miembros de la ISO hasta el momento y analizarán cómo reforzar sus políticas sobre el cambio climático.

La seguridad alimentaria y la escasez de agua también son otros temas fundamentales que se debatirán desde el contexto de las normas y los delegados mostrarán de qué forma las normas pueden apoyar sistemas alimentarios más resistentes y crear una economía circular para los alimentos. En una de las sesiones se estudiará cómo las tecnologías innovadoras del agua pueden ayudar a resolver la escasez de agua, sobre todo, en los países en desarrollo.

