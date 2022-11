Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Corporation Investor Relations

Moody's obtuvo el número uno en el ranking general del informe anual de Chartis RiskTech100®, el estudio más completo de los 100 principales proveedores de tecnología en materia de riesgos y cumplimiento normativo del mundo. Además, Moody's logró la primera posición en 15 categorías distintas de premios, la mayor cantidad en los 17 años de historia del RiskTech100. Estos logros se suman a la creciente lista de galardones del sector de Moody's.

"Ganar el primer puesto en esta prestigiosa clasificación es un logro tremendo que refleja las contribuciones de todo Moody's", afirmó Stephen Tulenko, presidente de Moody's Analytics. "El número uno del ranking valida nuestro esfuerzo continuo para ayudar a los clientes a integrar los datos, la analítica y la tecnología para descifrar el riesgo y desbloquear las oportunidades".

Además de obtener la mejor posición global, Moody's ganó en 15 categorías distintas de premios:

-- Banca

-- Riesgo climático

-- Datos crediticios - Obligación colateralizada por deuda (CLO, por sus siglas en inglés)

-- Datos de crédito - Mayoristas

-- Riesgo de crédito para la cartera bancaria

-- Pérdidas crediticias esperadas actuales (CECL, por sus siglas en inglés)

-- Medio ambiente, social y gobernanza

-- Precios y datos evaluados - Crédito

-- Delitos financieros - Datos

-- Funcionalidades

-- Innovación: Riesgo de crédito

-- Seguros

-- Seguros: Modelización del riesgo de catástrofe

-- Operaciones de préstamo: Soluciones de originación de préstamos (LOS, por sus siglas en inglés)

-- Estrategias

"En tiempos difíciles, Moody's sigue ayudando a sus clientes globales a satisfacer sus necesidades tecnológicas de riesgo", afirmó Sidhartha Dash, investigador jefe de Chartis Research. "El número uno del ranking general, junto con las 15 victorias en categorías individuales, ilustra claramente que Moody's ofrece soluciones de riesgo integradas líderes en el mercado para ayudar a las empresas, en sectores que van desde los servicios financieros hasta los seguros y las empresas, a identificar y gestionar el riesgo multidimensional".

El informe insignia de Chartis Research,: los ganadores del RiskTech100 2023 se seleccionan a través de un proceso de casi un año de reuniones informativas con los proveedores y debates con los compradores y usuarios finales de tecnología de riesgos. Los directores de investigación y los analistas principales de Chartis Research tomaron entonces las decisiones finales.

Chartis Research es el principal proveedor de investigación y análisis sobre el mercado global de la tecnología de riesgos. El objetivo de Chartis es apoyar a las empresas a la hora de potenciar el rendimiento del negocio a través de la mejora de la gestión de riesgos, la gobernanza corporativa y el cumplimiento de la normativa, y ayudar a los clientes a tomar decisiones tecnológicas y empresariales con conocimiento de causa, proporcionando un análisis en profundidad y asesoramiento práctico sobre virtualmente todos los aspectos de la tecnología de riesgos.

ACERCA DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) es una empresa de evaluación de riesgo global que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar las oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta a un progreso compartido. Con más de 14 000 empleados en más de 40 países, Moody's combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Más información en moodys.com/about.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005270/es/

Contacto

Para Moody's: SHIVANI KAK Relaciones con inversores +1 212-553-0298 Shivani.kak@moodys.com OR CHRIS CASHMAN Comunicaciones +1 212-553-0729 chris.cashman@moodys.com

