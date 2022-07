Comunicado de prensa de Business Wire: Nel ASA

Nel Hydrogen Electrolyser AS, una subsidiaria de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), recibió una orden de compra para el sistema de electrólisis alcalina por parte de Skovgaard Energy Aps en Lemvig, región oeste de Jutland, Dinamarca. El sistema de electrólisis se usará para la producción de amoníaco verde.

La planta de producción de amoníaco verde, que construirá Skovgaard Energy junto a Topsoe y Vestas, socios daneses del proyecto, será la primera planta dinámica de producción de amoníaco verde, en la que se conectará electricidad renovable de energía solar y eólica en forma directa al electrolizador. Se trata de una planta piloto que probará cómo un reactor de amoníaco puede fluctuar operaciones según la entrada de energía renovable. Será importante para aprender antes de emprender la ampliación para futuras plantas de amoníaco verde y de energía a X a gran escala. Se ha otorgado a la asociación danesa el apoyo financiero para el proyecto por parte del Programa Danés de Demostración y Desarrollo de Tecnología Energética (Energy Technology Development and Demonstration Program, EUDP).

"Estamos encantados con este proyecto, que será un hito importante en la transición verde, ya que muestra la producción de hidrógeno verde en amoníaco verde directamente de fuentes renovables. Skovgaard Energy es un cliente emocionante, y esperamos continuar una relación fructífera con la empresa y los socios", dice Henning Langås, gerente sénior de licitaciones de Nel Hydrogen Electrolyser.

"Para este proyecto, seleccionamos la tecnología de electrolizadores alcalinos de Nel porque no queremos arriesgar el proyecto con una tecnología de electrolizadores desconocida. El electrolizador alcalino de Nel es una tecnología comprobada de alta calidad y también encajará bien con las intenciones del proyecto de demostración de operación dinámica de la planta de amoníaco", comentó Pat A Han, director técnico de Skovgaard Energy. El contrato tiene un valor aproximado de 4 millones de euros y se espera que el sistema se entregue en el tercer trimestre de 2023.

Acerca Nel ASA

Nel es una compañía global especializada en hidrógeno que ofrece soluciones óptimas para producir, almacenar y distribuir hidrógeno a partir de energía renovable. Servimos a las industrias, la energía y las compañías de gas con tecnología líder de hidrógeno. Nuestras raíces se remontan a 1927 y desde entonces, hemos tenido una orgullosa historia de desarrollo y mejora continua de las tecnologías de hidrógeno. En la actualidad, nuestras soluciones abarcan toda la cadena de valor: desde tecnologías de producción de hidrógeno hasta estaciones de combustible de hidrógeno, lo que permite a las industrias hacer la transición al hidrógeno ecológico y proporcionar vehículos eléctricos de pila de combustible con el mismo combustible rápido y largo alcance que los vehículos alimentados con combustibles fósiles, sin las emisiones.

