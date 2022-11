Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), una empresa mundial de software centrado en datos y dirigido por la nube, hoy anunció que ya está disponible NetApp BlueXP, un plano de control unificado que ofrece una experiencia multinube híbrida simple para servicios de datos y almacenamiento locales y en la nube.

Las empresas de la actualidad se han trasladado cada vez más a entornos multinube híbridos para acelerar su transformación digital e impulsar su crecimiento, incluso en tiempos de incertidumbre. Pero al gestionar estos entornos, las empresas se enfrentan a desafíos e ineficiencias significativas que pueden dificultar la innovación. Con BlueXP, NetApp abre el camino hacia una "nube más evolucionada" para simplificar y automatizar las operaciones críticas en las nubes locales y públicas con el fin de ayudar a las empresas a aumentar su impacto comercial y mejorar la experiencia del cliente.

NetApp BlueXP permite a los usuarios administrar su patrimonio de datos multinube híbrido más amplio, incluido el almacenamiento unificado local y el almacenamiento nativo propio con los principales proveedores de nubes públicas. Gracias a que ofrece una experiencia simple pero poderosa impulsada por AIOps, BlueXP brinda amplias capacidades de servicio de datos integradas para implementar, automatizar, descubrir, administrar, proteger, controlar y optimizar los datos, la infraestructura y los procesos comerciales que los respaldan, con las opciones de consumo flexibles necesarias en el entorno actual basado en la nube.

"Los entornos de nube actuales son complejos. Las empresas buscan una mejor experiencia en la nube: más simple, más dinámica, más controlada y más optimizada para el rendimiento y el costo en todo su entorno multinube híbrido", comentó Archana Venkatraman, directora de investigación de la administración de datos en la nube de IDC. "Crear una nube evolucionada, por llamarla de algún modo, es uno de los enfoques más prácticos, que aprovechan la inteligencia artificial y más fundamentados para la gestión de la nube en su conjunto; las empresas podrán aprovechar rápidamente la migración a las operaciones financieras y a la innovación."

"Con el lanzamiento de BlueXP, NetApp se coloca en una posición única para ayudar a las empresas a alcanzar al potencial de la nube, ya que convierte la infraestructura, las aplicaciones y los datos en verdaderos activos para su negocio", expresó George Kurian, gerente general de NetApp. "Al adoptar un enfoque de nube evolucionada, los clientes pueden integrar la nube en su arquitectura y sus operaciones, eliminar la complejidad y aumentar la velocidad de innovación para alcanzar con mayor rapidez los resultados comerciales que más le interesan".

Algunas de las funciones de NetApp BlueXP son:

-- Gestión de almacenamiento unificado: El plano de control global BlueXP proporcionado por SaaS brinda un punto único de visibilidad y administración en entornos multinube híbridos de gran alcance. Esto incluye la capacidad de administrar el almacenamiento local AFF, FAS, StorageGRID y E-Series de NetApp, así como las principales nubes con Amazon FSx para NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service y Cloud Volumes ONTAP, todo en una sola consola.

-- Salud impulsada por AIOps: La automatización integrada impulsada por inteligencia artificial o aprendizaje automático (AI/ML) reduce la demanda de mano de obra, el volumen de recursos y el perfil de riesgo, mientras que el control de estado y salud habilitado por la inteligencia artificial no solo alerta sobre problemas de infraestructura y volumen de trabajo, sino que ofrece una guía proactiva para evitar situaciones problemáticas. BlueXP integra la tecnología líder Active IQ de NetApp para conseguir una telemetría siempre activa en la multinube híbrida.

-- Resiliencia cibernética: Control unificado de protección y seguridad de datos con un modelo integrado de de seguridad Zero Trust. Un único panel de control de ransomware proporciona visibilidad en toda la empresa de las vulnerabilidades de ransomware y tiene la capacidad de solucionar muchos problemas automáticamente con un solo clic.

-- Control a primera vista: Una vista completa del estado digital para controlar el cumplimiento y los permisos. La capacidad AI/ML audita tanto la actividad del usuario como la de los datos, detecta anomalías de inmediato y toma las medidas prescritas.

-- Traslado continuo: Los trasladadores de datos integrados permiten copiar, sincronizar, jerarquizar y almacenar datos en caché en todas las nubes principales y en el centro de datos con tan solo "arrastrarlos y soltarlos". La seguridad y la eficiencia integradas garantizan que los datos estén protegidos en tránsito y almacenados en el nivel de almacenamiento de menor costo posible.

-- Consumo flexible: BlueXP permite a los clientes pagar solo por las funciones que necesitan, que se facturan según el uso. Una billetera digital permite que las licencias de los servicios de datos se intercambien con facilidad a medida que cambian las necesidades de una empresa. Keystone de NetApp, la oferta líder de almacenamiento como servicio (STaaS), está integrada en BlueXP para permitir a los clientes administrar su almacenamiento de centro de datos en función del consumo junto con su almacenamiento en la nube.

"OpenText es utilizada por la mayoría de las empresas que aparecen en la lista Fortune 100; brinda soluciones nativas en la nube de nivel empresarial y un software de administración de información que ayuda a hacer crecer sus negocios", expresó Mark J. Barrenechea, gerente general y director de tecnología de OpenText. "Estamos invirtiendo en centralizar los sistemas para reducir su complejidad. A medida que ayudamos a las empresas a migrar a la nube, aprovechamos la cartera de NetApp para controlar y administrar activamente nuestro entorno multinube híbrido con un plano de control unificado, lo que nos permite incorporar con eficiencia a nuevos clientes a la nube de su elección creando una experiencia perfecta".

NetApp BlueXP es el método preferido para administrar NetApp ONTAP, el software de gestión de datos líder en la industria de NetApp, tanto localmente como en la nube. La última versión de ONTAP, que se anuncia hoy, contiene más de veinte innovaciones significativas, incluida una nueva función de captura a prueba de manipulaciones y protección antiransomware integrada impulsada por AIOps, lo que convierte a ONTAP en la opción líder para el almacenamiento seguro de datos. Además, la expansión de la tecnología innovadora multiprotocolo unificada de NetApp permite el acceso simultáneo de archivos NAS y objetos S3 a los mismos datos, lo que aumenta la flexibilidad de ONTAP como repositorio de datos masivos que se utilizan para los canales de AI/ML actuales.

