Comunicado de prensa de Business Wire: NetWitness

NetWitness, proveedor mundialmente confiable de tecnologías de ciberseguridad y respuesta a incidentes, anunció hoy NetWitness XDR, familia de productos y capacidades que brindan detección y respuesta integrales en las instalaciones, en la nube o como un híbrido de las dos. Esta nueva oferta y arquitectura de producto ofrece la gama completa de opciones de implementación que las empresas buscan hoy para satisfacer sus necesidades y casos de uso de ciberseguridad únicos.

NetWitness XDR ofrece un sólido conjunto de capacidades que permiten la detección y la respuesta extendidas (Extended Detection and Response, XDR) y ayudan a los clientes a mantenerse a la vanguardia de las ciberamenazas más sofisticadas. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

-- Recopilación, datos y visibilidad unificados en múltiples capas de seguridad

-- Enriquecimiento automático de datos utilizando cualquier fuente técnica o comercial

-- Un amplio conjunto de herramientas de tecnologías de detección que incluyen, entre otras, el análisis de comportamiento avanzado

-- Inteligencia de amenazas externas e internas para identificar riesgos de seguridad conocidos y los responsables de las amenazas

-- Herramientas de contexto, visualización e investigación verdaderamente perspicaces

-- Herramientas y metodologías de búsqueda de amenazas para identificar amenazas previamente desconocidas

-- Procesos de respuesta e investigación de incidentes altamente repetibles y medibles

-- Una gran variedad de opciones de respuesta automatizada y humana

"NetWitness ha disfrutado de la confianza de algunas de las organizaciones más sensibles a la seguridad del mundo debido a su capacidad única para monitorear toda la superficie de ataque en la red, punto final, nube, IoT, registros y más", indicó el director ejecutivo de RSA y NetWitness, Rohit Ghai. "Llevamos varios años brindando capacidad XDR al mercado y hoy estamos encantados de anunciar nuevas innovaciones en la plataforma y reintroducirla en el mercado como NetWitness XDR".

Bajo este nuevo modelo, NetWitness XDR estará compuesto por tres líneas de productos principales que muestran su soporte excepcionalmente poderoso para todos los casos de uso de XDR. La Plataforma NetWitness XDR 12 es la versión principal más reciente de la Plataforma NetWitness. Esta pila de tecnología, normalmente implementada como software administrado por el cliente o alojada por Proveedores de servicios de seguridad gestionados (Managed security service providers, MSSP), se ha mejorado para centrarse en las capacidades de detección que identifican las amenazas más rápido y reducen su impacto. La nueva versión SaaS nativa de la nube de la empresa se conocerá como NetWitness Vision XDR y actualmente se encuentra en versión preliminar de diseño. La tercera línea de productos, Servicios en la nube NetWitness XDR (NetWitness XDR Cloud Services), es un conjunto de aplicaciones SaaS opcionales que aprovechan la naturaleza elástica inherente de la nube para ofrecer componentes flexibles y rentables que se pueden usar para aumentar la Plataforma XDR o Vision XDR.

"Nuestro enfoque de red avanzada nos permite destacarnos en este espacio emergente y destaca la capacidad de NetWitness XDR para detectar a través de la creciente cantidad de sistemas y dispositivos de los clientes", expresó Kevin Bowers, director de Gestión e Investigación de Productos. "Estamos adoptando la creencia de que el mejor XDR debe ser consumible en las instalaciones, en la nube y en híbrido".

Desarrollado inicialmente en 1996, NetWitness comenzó como un proyecto de investigación patrocinado por el gobierno para inspeccionar paquetes de red en busca de ciberamenazas y herramientas para detectarlas y responder a ellas. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y se ha innovado continuamente para hacer frente a los ataques más complejos de la actualidad. NetWitness ahora cuenta con componentes totalmente integrados para la detección y respuesta de red, registro, punto final e Internet de las cosas (IoT) que impulsan su plataforma de orquestación de seguridad e inteligencia de amenazas, NetWitness Orchestrator. Con su larga historia y presencia global, NetWitness XDR se integra directamente con las herramientas más críticas y ampliamente implementadas del mundo, así como con muchas soluciones especializadas y específicas de la industria.

NetWitness XDR realizará demostraciones en su stand en la Conferencia RSA este año de la Plataforma XDR y Vision XDR.

Para obtener más información, visite www.netwitness.com.

ACERCA DE NetWitness

NetWitness, una empresa del grupo RSA®, proporciona capacidades de respuesta y detección de amenazas integrales y altamente escalables para organizaciones de todo el mundo. La Plataforma NetWitness ofrece visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis de comportamiento del usuario para detectar, priorizar, investigar amenazas y automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más eficientes y adelantarse a las amenazas que afectan al negocio. Para obtener más información, visite netwitness.com.

©2022 RSA Security LLC o sus afiliados. Todos los derechos reservados. RSA y el logotipo de RSA son marcas comerciales de RSA Security LLC o sus filiales. Para obtener una lista de las marcas comerciales de RSA, visitehttps://www.rsa.com/en-us/company/rsa-trademarks. Otras marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos titulares. RSA cree que la información de este documento es precisa. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005208/es/

Contacto

SHIFT Communications netwitness@shiftcomm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.