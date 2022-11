Comunicado de prensa de Business Wire: Nexon America Inc.

KartRider: Drift,el juego de carreras de karts de Nexon,llegará a las plataformas de PC y móviles en acceso anticipado de pretemporada a partir del 11 de enero de 2023 (PST). Tras la "Prueba de carreras global" de septiembre, los corredores podrán ganar recompensas y desafiar a otros jugadores de KartRider: Drift de todo el mundo, ¡sin perder el progreso!

Nexon's kart racing party game, KartRider: Drift, announces Preseason coming January 11, 2023. (Graphic: Business Wire)

Una vez completada la pretemporada, los jugadores podrán experimentar KartRider: Drift en PlayStation y Xbox, con un juego y una progresión completos entre plataformas en PC, móvil y consola.

Todavía hay tiempo de preregistrarse para recibir el Model Student Diz cuando comience la pretemporada. Además, los corredores de KartRider: Drift pueden reclamar recompensas exclusivas de la plataforma en la que jueguen durante la pretemporada. Todos los detalles de la pretemporada y los enlaces a las páginas de la tienda de KartRider: Drift para la plataforma de PC o móvil que elijas en el sitio web oficial del juego.

Corredores... ¡Enciendan los motores! ¡La pista de carreras está a punto de llenarse de gente!

Activos: Imágenes del anuncio de pretemporada

Redes sociales:Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

NOTA PARA LOS EDITORES: El 10 de noviembre de 2022 estará disponible una entrevista en video subtitulada al desarrollador, con información de fondo sobre la histórica franquicia KartRider de Nexon y detalles adicionales de KartRider: Drift . Utilice el correo electrónico de contacto con la prensa que aparece a continuación para solicitar el acceso al enlace en directo para utilizarlo en su artículo.

Acerca de KartRider: Drift

KartRider: Driftes el nuevo juego de carreras de karts multijugador de Nexon, inspirado en títulos anteriores de la franquicia, que ofrece acción de carreras a la deriva y cuenta con múltiples modos de juego y una profunda personalización de los karts y de los personajes en unos impresionantes gráficos ® Engine 4. Disponible en Steam, Nexon Launcher, consolas (Xbox y PlayStation) y móviles (iOS y Android) en su lanzamiento, KartRider: Driftofrece juego gratuito, multiplataforma online y progresión para desafiar a los amigos independientemente de la plataforma que elijan.

Lanzado en 2004, el KartRider original fue el primer título de la legendaria serie de carreras de karts de Nexon,y posteriormente ganó una enorme popularidad en Asia y más allá, acumulando más de 380 millones de jugadores durante los dieciocho años transcurridos desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRiderestableció una marca fuerte en los mercados asiáticos y una enorme presencia en los eSports en Corea, con una liga oficial que comenzó en 2005. Sigue siendo la liga de eSports más antigua hasta la fecha.

Acerca de Nexon America Inc.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una extraordinaria experiencia en juegos online free-to-play (gratis online) y soporte de juegos en vivo, tomando los puntos fuertes de NEXON Co. Ltd. ("Nexon") y los aplica para un público exclusivamente occidental. Nexon America mantiene desde hace más de una década franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi , que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, empleando su enfoque de "el jugador es lo primero", al tiempo que diseña las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

