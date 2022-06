Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ ha fortalecido su práctica minorista mundial líder con la incorporación de Dawn E. Norvell como directora global del recién formado NielsenIQ Retail Lab. En su nuevo cargo, Norvell liderará un equipo progresivo creado para identificar mejor las necesidades de los clientes minoristas, diseñar soluciones y permitir que los minoristas utilicen el conjunto completo de productos de NielsenIQ para ayudar a impulsar su negocio. Norvell desarrollará una estrategia de gestión comercial y de ventas diseñada para expandir el enfoque analítico minorista de NielsenIQ y permitir el crecimiento dentro de la unidad comercial.

"NielsenIQ Retail Lab es una parte importante de nuestra estrategia minorista mundial y del éxito de la empresa, y el conocimiento y la experiencia líderes en la industria de Dawn en el mercado global brindan un punto de vista excepcional sobre el clima minorista actual", dijo David Johnson, presidente global de venta minorista de NielsenIQ. "Su amplia experiencia de primera mano mejorará nuestra amplia gama de ofertas para clientes de comercialización y agregará una profundidad significativa a nuestro equipo minorista. Estamos encantados de que NielsenIQ siga atrayendo al mayor talento de pensadores innovadores y líderes visionarios".

Norvell es un líder empresarial visionario con un historial comprobado de éxito y una amplia experiencia minorista. Su experiencia en análisis de datos de consumidores y fabricantes, soluciones complejas para resolver problemas comerciales y en gestión de pérdidas y ganancias, y estrategia comercial dirigida por el consumidor nos permitirá ofrecer resultados comerciales sólidos a largo plazo.

"El cambio a NielsenIQ es emocionante para mí debido a la reputación inigualable que ha merecido la empresa por su excelente servicio al cliente y su dedicación para brindar un análisis experto de las tendencias del consumidor y del mercado", comentó Dawn E. Norvell. "También me atrajo el nuevo Retail Lab de la compañía, un verdadero concepto de laboratorio innovador que permite descubrir los problemas de raíz de un minorista, la capacidad de abordar estos problemas y la oportunidad de monetizar las fortalezas del minorista. Espero impulsar resultados comerciales sólidos al liderar y desarrollar un equipo diverso de pensadores innovadores y profesionales talentosos en NielsenIQ Retail Lab".

Antes de unirse a NielsenIQ, Norvell pasó más de 10 años en Walmart, donde se desempeñó como comerciante sénior y comercializadora de categoría en alimentos, consumibles y belleza. Ha sido reconocida por varios premios de la industria, incluido el premio Merchandising Excellence Impact Award de Walmart y el Premio Risk Thinking de Walmart. Además, Norvell se ha presentado como orador clave en numerosos eventos de la industria y se destacó como un ejecutivo de la industria de la belleza "bastante poderosa" en el artículo titulado "Mujeres negras en el mundo de la belleza: 15 ejecutivas hermosas que están cambiando la industria" de la revista Essence.

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa de la cartera de Advent International, tiene operaciones en más de 90 mercados, con una cobertura de más del 90 % de la población mundial. Para obtener más información, visite NielsenIQ.com.

