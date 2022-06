Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa puntera en infraestructuras y servicios informáticos, recurre a la tecnología y la innovación para mejorar a partes iguales la experiencia de los aficionados tanto en el Tour de Francia como en el Tour de Francia Femenino con Zwift.

La edición de 2022 contará con la carrera femenina inaugural, que comenzará en los Campos Elíseos el 24 de julio de 2022, antes de que concluya la carrera masculina ese mismo día. El recorrido femenino contará con 24 equipos de seis corredoras y concluirá el 31 de julio de 2022 en La Super Planche des Belles Filles. NTT ha sido el socio tecnológico oficial del Tour de Francia durante los últimos ocho años.

Como primicia, y en un momento en el que crece el interés por el ciclismo femenino, NTT acercará a los aficionados a la acción y difundirá este notable acontecimiento mediante la implementación del seguimiento en tiempo real de las corredoras, el Race Center y su estrategia de modelización predictiva para apoyar la carrera. El modelo también incluye @letourdata, el canal de contenido generado por los datos que ayuda a contar las historias de la carrera a través de las redes sociales y la transmisión. Los perfiles de las corredoras y de los equipos darán una visión única del pelotón profesional femenino.

Además, NTT, en colaboración con la A.S.O., ofrecerá una serie de experiencias digitales nuevas y mejoradas para atraer a los aficionados de todo el mundo, tanto en sus hogares como en la carretera. Dichas experiencias incluyen:

-- El Digital Human: NTT ha desarrollado un quiosco interactivo con un avatar humano realista generado por inteligencia artificial, entrenado con la información relevante de la carrera y turística. Esta tecnología se desplegará en la tienda oficial para aficionados en la Gran Salida de Copenhague y en el camión técnico de NTT al final de cada etapa.

-- Un gemelo digital mejorado: El año pasado, NTT creó un gemelo digital de la carrera, que permitió al personal acceder a la visibilidad en tiempo real y, en última instancia, agilizar las operaciones para garantizar la continuidad y la resistencia de la carrera. Este año, se ha mejorado la conectividad para ofrecer una operativa más inteligente del evento, lo que permite tomar decisiones más rápidas y fundamentadas en un entorno muy complejo y en constante cambio.

-- Colaboración con Strava: El canal de narraciones en directo de NTT, @letourdata, en colaboración con Strava, llevará las comparaciones en tiempo real entre aficionados, profesionales y el Rey de la Montaña (o los tiempos más rápidos conocidos) a las redes sociales y las retransmitirá durante la carrera.

"Ante el auge del ciclismo femenino, como hemos visto en la edición de 2020 de La Course by Le Tour de France con FDJ, con más de 30 millones de telespectadores, estamos sumamente orgullosos de seguir ayudando a ampliar la base de aficionados y de formar parte de este hito para el ciclismo femenino. Todavía hay que trabajar mucho más para lograr la igualdad en el ciclismo, pero nos apasiona hacer todo lo posible para aumentar la accesibilidad de este deporte. Nuestra tecnología nos permite llevar la acción a más aficionados que nunca", afirma Michele McGuire, vicepresidenta de Servicios Gestionados en Europa de NTT Ltd.

"En lo que respecta a la tecnología, las dos carreras son muy dinámicas y requieren el acceso a la información en tiempo real para garantizar una operación continua y sin contratiempos, al tiempo que genera aficionados mucho más informados y comprometidos. El paquete completo de soluciones y conocimientos de NTT seguirá apoyando a la A.S.O. en la transformación de esta famosa carrera", añade McGuire.

"Desde la A.S.O., estamos muy orgullosos de lanzar el Tour de Francia Femenino con Zwift y de poder contar con socios técnicos clave como NTT. Nuestra asociación con NTT se caracteriza por acercar a los aficionados a la acción. La edición de 2022 marca un momento trascendental para el ciclismo femenino, y los aficionados de todo el mundo están muy emocionados de ser testigos de un primer Tour de Francia Femenino con Zwift", afirmó Julien Goupil, director de Medios y Asociaciones de la A.S.O.

La participación de NTT como socio tecnológico oficial del Tour de Francia Femenino con Zwift supone que la empresa apoyará ahora a la A.S.O. en cuatro de sus eventos femeninos, incluidos el París-Roubaix Femenino con Zwift, el Flèche Wallonne Femenino y el Liège-Bastogne-Liège Femenino. Para obtener más información sobre cómo NTT apoya a la A.S.O., visite: https://services.global.ntt/tourdefrance

Siga a @letourdata en Twitter y consulte las predicciones de la carrera de NTT usando #NTTPredictor.

FIN

Acerca de Amaury Sport Organisation

Amaury Sport Organisation posee, diseña y organiza eventos deportivos de primer nivel internacional. Especializada en los eventos "fuera de los estadios", la empresa dispone de un conocimiento interno de las profesiones vinculadas a la organización, los medios de comunicación y la venta de eventos deportivos. La A.S.O. organiza 250 días de competición al año, con 90 eventos en 30 países, e interviene en 5 grandes deportes, entre ellos el ciclismo con el Tour de Francia, los deportes de motor con el Dakar, los eventos multitudinarios con el Schneider Electric Marathon de París, el golf con el Lacoste Ladies Open de France y la vela con la producción y distribución de imágenes de regatas prestigiosas. Amaury Sport Organisation es una filial del Grupo Amaury, un grupo de medios de comunicación y deporte propietario del periódico L'Équipe.

Acerca de NTT Ltd.

NTT Ltd. es una empresa líder en infraestructuras y servicios de tecnología de la información. Con ingresos que superan los 10 000 millones de dólares, operamos en más de 200 países y regiones, y damos servicio a 5000 clientes de múltiples sectores. A través de la tecnología y la innovación, ofrecemos un futuro seguro y conectado que capacita a nuestra gente, a los clientes y a las comunidades. Fijamos las bases del ecosistema de redes de borde a nube de las organizaciones, simplificamos la complejidad de sus cargas de trabajo en entornos de nubes múltiples e innovamos en el borde de sus entornos de TI, donde convergen las redes, la nube y las aplicaciones. Para avanzar hacia un futuro definido por el software, apoyamos a las organizaciones con servicios de infraestructura suministrados por plataformas. Como parte de la corporación global NTT, damos servicio al 65 % de las empresas Fortune Global 500 y al 80 % de las empresas Fortune Global 100. Juntos hacemos posible un futuro conectado.

Visítenos en services.global.ntt

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220627005685/es/

Contacto

Consultas de la prensa: Tour de Francia - www.letour.fr Fabrice Tiano ftiano@aso.fr - +33(0)6.33.86.28.64 Tour de Francia Femenino con Zwift - www.letourfemmes.fr Thida Vuillaume tvuillaume@aso.fr - +33(0)6.40.29.69.26 Hotwire para NTT Ltd. Hannah Lock NTT@hotwireglobal.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.