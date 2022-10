Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Corporation (presidente y director ejecutivo: Akira Shimada, "NTT") y la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Frontera, Universidad de Tokio (Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, GSFS) han producido con éxito la primera señal de comunicación del mundo que utiliza una batería y un circuito compuestos por materiales ecológicos libres de recursos escasos y sustancias peligrosas. A medida que Internet de las cosas (IdC) prolifera, todo tipo de objetos se están transformando en dispositivos, que expanden su gama de servicios y aplicaciones. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el impacto ambiental asociado con la eliminación de los consumibles convertidos en sensores. Para abordar este problema, NTT está impulsando la investigación y el desarrollo de dispositivos que utilizan materiales que tienen un bajo impacto ambiental una vez que se descartan.

