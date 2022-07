Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Anode Energy Corporation (presidente y director ejecutivo: Teruyuki Kishimoto, oficina central: Minato-ku, Tokio, NTT Anode Energy) anunció un proyecto conjunto de investigación y desarrollo para estudiar medidas de seguridad a favor del transporte masivo de hidrógeno a través de la infraestructura de tuberías existente. Se espera que el estudio, realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (presidente: Kazuhiko Ishimura, Chiyoda-ku, Tokyo AIST) y Toyota Tsusho Co., Ltd. (director representante: Ichiro Kashitani, Minato-ku, Tokio, Toyota Tsusho), contribuya a la realización de un modelo de transporte de gasoductos del hidrógeno que podría implementarse a nivel mundial.

Según un artículo publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables: "el hidrógeno se ha convertido en una parte importante de la combinación de energía limpia necesaria para garantizar un futuro sostenible". Sin embargo, el transporte estable y a gran escala de hidrógeno a través de la nueva infraestructura de tuberías enfrenta problemas que incluyen los costos de adquisición de terrenos y construcción, y el tiempo de construcción. El uso de la infraestructura de tuberías existente puede resolver estos problemas, y este nuevo estudio representa el siguiente paso en el proceso de prueba de concepto de este modelo.

El estudio examinará un sistema de tubería doble en el que se coloca una tubería de hidrógeno en una tubería existente (la "tubería de recubrimiento") enterrada bajo tierra. Los factores que se medirán y contribuirán a la formulación de normas técnicas incluyen:

-- Investigación in situ para detectar las fugas de hidrógeno

-- Verificación para detectar señales de anormalidad

-- Establecimiento de una secuencia de control para garantizar la seguridad

-- Evaluación del rendimiento de varios sensores de hidrógeno en un entorno real

Las medidas de seguridad se investigarán bajo el supuesto de condiciones inestables, incluidos los accidentes de ruptura y los desastres naturales durante la operación del gasoducto. Además de examinar las medidas de seguridad necesarias para la utilización de las tuberías existentes, el estudio verificará la rentabilidad de dichos proyectos, que incluye el análisis de costos de transporte; la entrada de energía; y la eficiencia económica, en comparación con otros medios de transporte de hidrógeno.

Basándose en el conocimiento y los datos obtenidos a través de este proyecto, NTT Anode Energy y sus colaboradores promoverán y establecerán estudios técnicos sobre medidas de seguridad para uso práctico. En última instancia, el proyecto también respaldará el suministro futuro de hidrógeno a áreas urbanas (p. ej., instalaciones públicas y comerciales, centros de datos y edificios de comunicaciones, vehículos con pilas de combustible, estaciones de hidrógeno, etc.), suministro a través de tuberías que utilicen tuberías de comunicación (p. ej., túneles de cable) y contribuirá al desarrollo de ciudades inteligentes y al establecimiento de medios de suministro de hidrógeno a través de gasoductos en regiones con vistas a una sociedad que consume una gran cantidad de hidrógeno a través del desarrollo de hidrógeno libre de CO2.

Este proyecto se lleva a cabo de acuerdo con la "Investigación y desarrollo para la popularización a gran escala de la infraestructura de hidrógeno de ultra alta presión/Investigación y desarrollo para el desarrollo internacional, la estandarización internacional, etc./Investigación y estudio para la evaluación de estándares técnicos de la infraestructura del suministro de hidrógeno, etc.". de la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales.

Principales áreas de investigación por colaborador

NTT Anode Energy

-- Detección de fugas de hidrógeno;

-- Detección de signos anormales;

-- Investigación de sensores de hidrógeno;

-- Investigación de la concentración de hidrógeno residual en el momento de la fuga de hidrógeno; y

-- Investigación del efecto de una explosión de la tapa de alcantarilla

AIST

-- Investigación del comportamiento de la llama de fuego causada por la ignición de hidrógeno filtrado en un sistema de tubería doble simulado

Toyota Tsusho

-- Aclaración de los costos unitarios a través de la verificación de los costos de equipo, instalación y seguridad; y

-- Verificación de condiciones ventajosas y de los requisitos del establecimiento del negocio de transporte por gasoducto

Acerca de NTT Anode Energy Group

Como empresa enfocada en aprovechar la tecnología de comunicaciones de la información y las tecnologías de suministro de energía de corriente continua (CC) del Grupo NTT en busca de oportunidades comerciales de "energía inteligente", NTT Anode Energy está trabajando para desarrollar y ofrecer soluciones de energía que hagan un uso más sofisticado y eficiente de los recursos de la energía distribuida tales como instalaciones de generación de energía renovable y baterías de almacenamiento. De esta forma, puede expresar plenamente las sinergias únicas del Grupo NTT. A través de estos esfuerzos, nuestro objetivo es trabajar con empresas asociadas para crear nuevos mecanismos de distribución de energía con el objeto de ayudar a revitalizar las industrias y dar forma a una sociedad más sostenible.

