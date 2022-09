Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

El ETSI y O-RAN se complacen en anunciar que el ETSI ha adoptado la primera especificación O-RAN como ETSI TS 103 859, a saber, 'O-RAN Fronthaul Control, User and Synchronization Plane Specification v7.02"'.El documento se centra en Open Fronthaul, una de las interfaces de la arquitectura O-RAN para redes de acceso radioeléctrico abiertas e inteligentes. Especifica los protocolos del plano de control, del plano de usuario y del plano de sincronización utilizados en la interfaz fronthaul que une la O-DU (unidad distribuida O-RAN) y la O-RU (unidad de radio O-RAN) para las divisiones funcionales de la capa inferior. El ámbito de TS 103 859 incluye tanto LTE como NR (5G).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005646/es/

"El reconocimiento de las especificaciones O-RAN por parte del ETSI es otro paso importante para permitir una amplia adopción de la Open RAN", dijo Claire Chauvin, miembro del Directorio de O-RAN y Directora de Arquitectura Estratégica y Normalización de Orange"."El hecho de que la especificación O-RAN esté disponible como una especificación del ETSI añade el respaldo deseado por las entidades del sector comercial y público en una serie de países".

"La especificación O-RAN ha sido aprobada como especificación del ETSI después de un examen exhaustivo y de las revisiones solicitadas por nuestros expertos", dijo Dominique Everaere, Presidente del Comité Técnico del Grupo de Normas para Móviles del ETSI. Cuando las especificaciones pasan por el proceso PAS del ETSI, deben cumplir las normas del ETSI, y el comité del ETSI encargado de estas especificaciones trabaja con la organización para garantizar que se ajusten a los procedimientos existentes para su aprobación como normas del ETSI".

El proceso de Especificación Disponible Públicamente (PAS) del ETSI permite a un socio del ETSI presentar una o más de sus PAS para su adopción por el ETSI. A continuación, puede convertirse en una especificación técnica (TS) o un informe técnico (TR) del ETSI. La organización que se adapte a este proceso debe ser una entidad jurídica, tener una política de derechos de propiedad intelectual compatible con la del ETSI o haber aceptado excepcionalmente aplicar la política de derechos de propiedad intelectual del ETSI, y haber firmado un acuerdo de cooperación.

O-RAN prepara la presentación de más especificaciones al proceso PAS del ETSI para reconocer otras partes de la arquitectura O-RAN como especificaciones del ETSI.

Acerca del ETSI

El ETSI ofrece a sus miembros un entorno abierto e inclusivo para apoyar el desarrollo, la ratificación y la comprobación de normas de aplicación mundial para sistemas y servicios de TIC en todos los sectores de la industria y la sociedad. Somos un organismo sin fines de lucro, con más de 900 organizaciones miembros en todo el mundo, procedentes de 64 países y cinco continentes. Los miembros comprenden un conjunto diversificado de grandes y pequeñas empresas privadas, entidades de investigación, instituciones académicas, gobiernos y organizaciones públicas. El ETSI está oficialmente reconocido por la UE como Organismo Europeo de Normalización (ESO). Para más información, visítenos en https://www.etsi.org/.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 320 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Dado que la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reconfigurar la industria hacia redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores de RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles basadas en O-RAN mejoran al mismo tiempo la eficiencia de los despliegues de la RAN, así como las operaciones de los operadores móviles. Para lograrlo, O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones RAN, libera software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para más información, visite www.o-ran.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005646/es/

Contacto

Contacto del ETSI con la prensa: Claire Boyer Tel.: +33 (0)6 87 60 84 40 Email: claire.boyer@etsi.org

Contacto de RRPP de O-RAN ALLIANCE: Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemania

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.