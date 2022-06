Comunicado de prensa de Business Wire: Omni

Omni, la empresa de tecnofinanzas (fintech) basada en datos y enfocada en brindar soluciones de capital de trabajo a pequeñas y medianas empresas en América Latina, anunció hoy una alianza estratégica con J.P. Morgan. La alianza estratégica ofrecerá productos y servicios de financiación a la cadena de suministro y descuentos dinámicos locales y transfronterizos a una amplia base de clientes en la región a través de la plataforma patentada de Omni.

"Con esta alianza, combinamos la fortaleza de las capacidades bancarias de J.P. Morgan en América Latina y las capacidades basadas en datos de Omni, lo que brinda tanto a compradores como a proveedores el capital de trabajo adicional que necesitan para escalar su negocio en un entorno desafiante, y así mejorar la estabilidad de la cadena de suministro y relaciones entre contrapartes",afirmó Diego Caicedo, director ejecutivo y cofundador de Omni.

La alianza estratégica representa un paso adelante y una propuesta única en la región para ambas partes, ya que aprovechará la experiencia, la red de clientes, las capacidades de financiamiento y distribución de J.P. Morgan con la tecnología patentada de Omni para originar, suscribir y dar servicio a soluciones de capital de trabajo para corporaciones, empresas del mercado medio y pymes. La alianza estratégica ayuda a proteger la cadena de suministro del comprador de cualquier recesión crediticia y dislocaciones de financiamiento, para garantizar que toda su base de proveedores tenga acceso a un programa de pago anticipado confiable.

"A través de una presencia de 150 años en América Latina, J.P. Morgan continúa invirtiendo en el futuro de América Latina, aprovechando la profunda experiencia local y la presencia regional. Vemos necesidades insatisfechas de los clientes para una solución dedicada de financiamiento de la cadena de suministro enfocada en América Latina que creemos que estamos mejor posicionados para abordar con las capacidades técnicas de Omni", dijo Ignacio Muñoz De Cote, jefe de Pagos de América Latina de J.P. Morgan. "Al aprovechar las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Omni, podemos ofrecer un proceso de implementación simple y rápido, sin costo para el comprador, y trabajar directamente con el proveedor para garantizar que se satisfagan todas sus necesidades de capital de trabajo".

La alianza estratégica acelera la participación de mercado de J.P. Morgan en países clave de América Latina, aprovechando la oferta actual de Omni y aumentando la participación de mercado dentro de la región. El negocio de pagos de J.P. Morgan combina los servicios de tesorería, comercio y capital de trabajo, tarjetas y servicios mercantiles para ayudar a los clientes a pagar a cualquier persona, en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo. A nivel mundial, J.P. Morgan procesa aproximadamente 40 millones de transacciones al día por valor de más de 10 billones de USD, es el principal agente de compensación de USD del mundo y el primer banco en ofrecer pagos en tiempo real en USD, GBP y EUR.

Acerca de Omni

Omni proporciona soluciones de financiamiento de capital de trabajo basadas en datos para grandes compradores, empresas del mercado medio y pequeñas y medianas empresas. La empresa aprovecha los datos transaccionales y utiliza el aprendizaje automático para suscribir préstamos y conectarse a grandes redes corporativas, y así crea un ecosistema de compradores, proveedores y financiadores para brindar una variedad de productos y servicios a clientes e inversores potenciales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005388/es/

Contacto

Jimena Castillo Omni Latam Colombia jimena.castillo@omnilatam.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.