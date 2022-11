Comunicado de prensa de Business Wire: On2Cook

El inventor y empresario Sanandan (Sandy) Sudhir, quien creó bastante tensión en Shark Tank con el dispositivo para cocinar más rápido del mundo, ha declarado que su startup On2Cook India Pvt Ltd. se ha asegurado la financiación inicial de más de 2 millones de dólares. La ronda de financiación estuvo dirigida por el inversor ángel Dr. Mayur Desai, quien infundió el primer tramo de 16 rupias indias de Crore para el 16 % del patrimonio neto, reafirmando la tasación de la startup en 12,5 millones de dólares. La ronda también incluyó la participación del inversor de NRI Nirbhay Gandhi. Actualmente, On2Cook aparecerá en GulfHost 2022 en World Trade Centre en Dubai.

(L-R) Sanandan Sudhir, CEO & Founder On2Cook, Investor Shaival Desai from Desai family office (Photo: Business Wire)

"On2Cook trabaja en la combinación de tecnología de cocina con el efecto de la inducción o la llama en el alimento desde afuera y microondas desde adentro. Pensado para trastocar la industria alimenticia, el producto está diseñado para ayudar tanto a las cocinas domésticas como a las comerciales a ahorrar hasta el 70 % de tiempo y el 50 % de energía. Además, los alimentos cocinados retienen los nutrientes solubles en agua y conservan el color, la textura y la consistencia. Después de haber recibido patentes en la India, los Estados Unidos y el Reino Unido, nuestro invento se presenta para crear una nueva categoría de producto en la cocina", dijo el fundador y director ejecutivo de On2Cook, Sanandan Sudhir. Añadió que la marca se encuentra en proceso de negociación con otros inversores estratégicos para recaudar otros 3 crore de INR como parte de la ronda.

Haciendo eco de los sentimientos, Shaival Desai de la oficina de la familia Desai añadió, "No ha habido un cambio tecnológico en el área de los electrodomésticos para cocinar en el mundo posindustrial en décadas, sino siglos. On2Cook trae la cocina al siglo 21. Estamos felices de unir fuerzas con Sanandan en su convocatoria para dar lugar a una transición histórica en una industria, e incluso en el estilo de vida de todos".

On2Cook ha ganado varios premios prestigiosos a nivel mundial, como el premio iF Design, el premio Diamond del British Invention Show por el Mejor Invento Internacional y fue el invento más celebrado en CES, Las Vegas, 2022. Más de 100 chefs y expertos culinarios de todo el mundo han probado el dispositivo. Se puede utilizar para cocinar de todo, desde papas fritas, pollo, hasta una torta con la base más esponjosa. Además de asegurar alimentos de mejor calidad y más rápido a un precio mucho más económico, On2Cook hace que cocinar sea algo sin problemas con la conectividad de la aplicación y, eventualmente, hace que la carga cognitiva sea insignificante.

Sanandan (Sandy) Sudhir On2Cook India Pvt Ltd. Sandy@on2cook.com

