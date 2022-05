Comunicado de prensa de Business Wire: PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), una organización de desarrollo y fabricación por contrato (sus siglas en inglés, CDMO) líder a nivel mundial, anunció hoy una importante expansión de funcionalidades y capacidad en tecnologías de llenado-terminación de líquidos asépticos y liofilización estéril, un proceso de fabricación fundamental que se utiliza comúnmente en terapias inyectables y biológicas, con la inversión de 100 millones de dólares para la construcción y la mejora de instalaciones de nivel mundial en su campus de Bedford (New Hampshire).

Luego de la compra de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE) por parte de PCI en diciembre de 2021, este plan de expansión incluye un centro de 50.000 pies cuadrados que le permitirá a PCI ampliar su oferta de servicios como ODFC global, basándose en su experiencia en envasado biológico y fabricaciones especializadas, con un centro de fabricación multiproducto que puede prestar servicios a clientes existentes y nuevos. El edificio contará con tecnología de última generación, incluida una línea de llenado-terminación aséptica con un sistema de contención completamente aislado. También tendrá liofilizadores gemelos con sistemas de carga y descarga automática, con capacidad para completar 400 viales por minuto en una línea de llenado-terminación estéril, lo que ayudará a acelerar el plazo de lanzamiento al mercado para que los pacientes puedan recibir terapias con mayor rapidez.

El centro de Bedford permitirá además que PCI continúe un paso adelante de la creciente demanda de soluciones integradas de moléculas grandes y pequeñas para clientes clínicos y comerciales. Tras el reciente anuncio por parte de PCI de la construcción del Centro Clínico de Excelencia de Nueva Inglaterra en Bridgewater (Massachusetts), la planta de Bedford está bien posicionada para crear un polo localizado para sus clientes del noreste del país. PCI también expandirá otros tres centros ubicados en Bedford agregando capacidades de liofilización y llenado-terminación asépticos para satisfacer las necesidades del mercado en general y de clientes específicos.

"Estamos muy entusiasmados de presentarles a los clientes nuestro flamante centro, que forma parte de una estrategia más amplia de ofrecer capacidades de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos integrado de extremo a extremo", señaló Salim Haffar, director ejecutivo de PCI Pharma Services. "Nuestra inversión en estas plantas le garantizará a PCI seguir aprovechando nuevas capacidades en formulaciones complejas, llenado-terminación asépticos y liofilización con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes globales, particularmente en un contexto donde los productos biológicos continúan en un camino de sólido ascenso".

Este anuncio es el último hito en una serie de expansiones a nivel global que la empresa ha concretado en varios continentes y otras cinco ciudades, entre ellas Berlín, San Diego, Rockford (Illinois) y Melbourne (Australia). Los centros de PCI en San Diego y Melbourne sumaron equipos de última generación con capacidades de llenado-terminación asépticos en febrero de 2022 con el objetivo de mejorar la oferta global y ofrecer una capacidad muy necesaria a clientes en fase inicial. El centro de Bedford está dedicado a liofilización de alto volumen, llenado de líquidos y manipulación de distintos productos de un formato a otro. Además, PCI seguirá ampliando sus funcionalidades y capacidades en otros centros de llenado-terminación asépticos, incluidos los de León (España) y Madison (Wisconsin), con planes para contratar equipos de fabricación adicionales, desplegar inversiones de capital y hacer posibles terapias que tienen el potencial de cambiar las vidas de los pacientes.

Para más información sobre las capacidades de llenado-terminación asépticos y liofilización de PCI, haga clic aquí.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece a sus clientes capacidades de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos integrado de extremo a extremo que mejoran la velocidad de lanzamiento al mercado de sus productos y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia, con más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año durante cinco décadas en el negocio de servicios de salud. En la actualidad, contamos con 30 centros en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4300 empleados que trabajan para facilitar terapias con potencial con el fin de cambiar las vidas de los pacientes. La tecnología líder y una inversión continua nos permiten satisfacer las necesidades globales de desarrollo de fármacos en todo el ciclo de vida útil del producto, desde capacidades de fabricación hasta la cadena de suministro de ensayos clínicos y la comercialización. Nuestros clientes nos consideran una extensión de su negocio y un socio colaborativo con el objetivo común de mejorar las vidas de los pacientes.

