Comunicado de prensa de Business Wire: Pexco LLC

Pexco LLC, un fabricante de plásticos especializados norteamericano líder, tiene el agrado de anunciar la adquisición de Plastic Profiles (https://plasticprofiles.com). Con sede en Parsippany (Nueva Jersey), y fundado en 1965, Plastic Profiles es un fabricante de piezas bajo plano de nicho que se especializa en barras, tubos y láminas moldeadas a compresión de fluoropolímero. Este tipo de productos se utiliza en distintos mercados, entre ellos los de semiconductores, aeroespacial y defensa, ciencias biológicas e industrial, y también en aplicaciones críticas de válvulas, juntas y sellado.

Sam Patel, director ejecutivo de Pexco, afirmó: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Plastic Profiles a la familia de empresas de Pexco. La adquisición de Plastic Profiles no hace más que seguir ampliando nuestras capacidades y conocimientos técnicos en el mundo de los polímeros de alto rendimiento. La reputación de la empresa como proveedor confiable y de alta calidad de líneas de productos de PCTFE, FEP, PFA y ETFE aportará un valor considerable para nuestros clientes, en un contexto donde seguimos desarrollando nuestra cartera de capacidades técnicas utilizando materias primas de alto nivel para aplicaciones críticas".

Michelle Tripucka, presidenta de Plastic Profiles, agregó: "Estoy muy orgullosa de lo que hemos construido aquí en Plastic Profiles, y estoy muy contenta de unirme a la familia de empresas de Pexco. Esto da inicio a un nuevo capítulo en el camino de nuestra empresa, y estamos muy entusiasmados con el potencial de aprovechar los vastos recursos de Pexco con la esperanza de prestar un mejor servicio a nuestra leal base de clientes con una gama de productos ampliada".

En 2022, Pexco fue adquirida por Odyssey Investment Partners, una firma de capitales privados orientada a productos industriales. La compra de Plastic Profiles representa la tercera adquisición de Pexco bajo su nuevo comando. Patel señaló que "reafirmamos nuestro compromiso de buscar inversiones que amplíen nuestras capacidades y nos coloquen en una posición ideal para ofrecer un paquete de productos integral para una amplia variedad de aplicaciones de mercados finales".

Acerca de Pexco LLC

Con sede en Atlanta y varias plantas a lo largo de Estados Unidos y México, Pexco es un líder norteamericano en el diseño y la fabricación de componentes plásticos de ingeniería. Ofrece piezas y componentes estándar y especializados a fabricantes y usuarios finales en una amplia gama de aplicaciones personalizadas, entre ellas industrias de especialidad, manejo de líquidos, iluminación, seguridad vial, vallas y aislamiento eléctrico. Pexco ofrece una gama completa de servicios personalizado de diseño, ingeniería y fabricación, incluido el registro de ISO 9001:2015, en todas sus operaciones de fabricación. Para más información, visite www.pexco.com o comuníquese al (770) 777-8540.

Acerca de Plastic Profiles

Plastic Profiles es líder en la extrusión de barras y láminas moldeadas por compresión de fluoropolímero. Desde 1965, Plastic Profiles fabricas barras y láminas bajo plano de PCTFE, y a lo largo de los años, ha sumado líneas de productos de FEP y PFA a su cartera. Además de su resistencia química, estos plásticos son conocidos por sus propiedades de alta fuerza de compresión, resistencia mecánica, rigidez y resistencia a la abrasión. Están diseñados para tener estabilidad química, propiedades eléctricas y uso mecánico en entornos de altas y bajas temperaturas.

Acerca de Odyssey Investment Partners

Odyssey Investment Partners, con oficinas en Nueva York y Los Ángeles, es una firma de inversión de capitales privados líder con más de 25 años de historia. Sus hábiles gerentes transforman empresas de mercado medio en negocios más eficientes y diversificados con sólidos perfiles de crecimiento. Odyssey realiza inversiones de control mayoritario en industrias con un panorama positivo a largo plazo y tendencias seculares favorables. Para obtener más información sobre Odyssey, visite www.odysseyinvestment.com.

