Comunicado de prensa de Business Wire: Playmaker Capital Inc.

Playmaker Capital Inc. (TSXV: PMKR) ("Playmaker"), la compañía digital de medios deportivos que ofrece experiencias de contenido únicas, a través de su cartera de medios deportivos y marcas tecnológicas, se ubicó en el puesto número uno del ranking de grupos de medios deportivos digitales en los seis principales mercados de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú), según datos de junio proporcionados por Comscore, el referente global para la planificación, transacción y evaluación de los medios digitales.

Playmaker mantiene el liderazgo regional en el segmento de deportes desde el año pasado, y si se comparan los números versus Diciembre de 2021 el grupo amplió aún más su audiencia en América Latina pasando de 161.218.000 de visitas a 184.709.000 de visitas. Además, como dato de relevancia, Bolavip se consolida como el sitio número uno en la región entre todos los medios deportivos con más de 105 millones de visitas al mes.

Ranking De Sitios Deportivos En LatAm: Multiplataforma - Visitas - Junio 20221

-- Bolavip - 105 million

-- ESPN - 60 million

-- Ole.com.ar - 58 million

-- TyCSports.com - 57 million

-- As.com - 44 million

-- Marca.com - 43 million

-- Torcedores.com - 38 million

-- Depor.com - 38 million

-- TntSports - 30 million

-- Mundodeportivo.com - 29 million

Al mismo tiempo también es de destacar que en Brasil, Playmaker vuelve a ratificar su dominio con Bolavip como número uno entre los medios de dicho país por sexto mes consecutivo. En total, desde el comienzo de 2022, Bolavip en Brasil suma más de 390 millones de visitas. Estos números lo posicionan por delante de medios como ESPN.

En el mismo sentido, en Chile, Playmaker se consolida como el grupo de medios líder del país teniendo a tres de sus sitios (RedGol, DaleAlbo y Bolavip) en el Top 10 de medios deportivos.

Ranking De Sitios Deportivos En Chile: Multiplataforma - Visitas - Junio 20222

-- Redgol - 14 million

-- As.com - 13 million

-- TntSports.com.cl - 5 million

-- Marca.com - 4 million

-- Dale Albo - 4 million

-- Mundodeportivo.com - 3 million

-- Alairelibre.cl - 3 million

-- Depor.com - 3 million

-- Bolavip - 2 million

-- TycSports.com - 1 million

A tráves de su marca Futbol Sites, Playmaker gestiona más de 20 sitios web y aplicaciones premium en toda América Latina permitiendo ofrecer un gran inventario de impresiones publicitarias mensuales a anunciantes de primer nivel y empresas de apuestas deportivas online.

ACERCA DE PLAYMAKER CAPITAL INC.

Playmaker (TSX-V: PMKR, OTC: PMKRF) es una compañía de medios digitales que adquiere e integra en su ecosistema a medios deportivos que ponen a los fans en primer lugar, enfocados en desarrollar audiencias leales y apasionadas para luego dar servicios a anunciantes de consumo masivo, ligas deportivas y casas de apuestas deportivas. Aprovechando su centro de excelencia interno de Monetización, llamado Bench, Playmaker ofrece experiencias de contenido digital auténticas para los fanáticos de los deportes y los mejores resultados de su clase para sus aliados en todo el continente americano.

1 Comscore, Junio 2022, Sitos Categoria: Deportes, Visitas Multiplatforma, Dektop 6+, Total Mobile 18+, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Preu 2 Comscore, Junio 2022, Sitos Categoria: Deportes, Chile, Visitas Multiplatforma, Dektop 6+, Total Mobile 18+

