Comunicado de prensa de Business Wire: Posiflex Technology Inc.

Posiflex Technology Inc., clasificada como una de las 5 marcas de POS más importantes a nivel mundial, tiene una posición exclusiva con su sólida experiencia en diseño, capacidades de fabricación y entrega de terminales de POS y periféricos, que ofrece un servicio de tienda única que se adapta mejor a las necesidades de los clientes. Dando otro salto en su posición líder a nivel global, Posiflex tomará la escena en EuroShop Düsseldorf 2023 y presentará las últimas innovaciones en las próximas tecnologías de terminales de puntos de venta (POS, por sus siglas en inglés) y soluciones de quioscos, junto con una experiencia de demostración en vivo con aplicaciones de hotelería y comercios minoristas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005505/es/

Posiflex Technology, Inc. asistirá a EuroShop 2023 en el Pabellón 6 / C42, en Düsseldorf, Alemania. (Foto: Business Wire)

Innovaciones que exploran las POSibilidades en el comercio minorista

Como la primera terminal de POS del sector con un diseño tipo almeja, la serie Haydn ZT tiene una carcasa de pantalla que se puede abrir y cerrar con solo tocar un botón. El diseño "tipo campana" ofrece una experiencia de mantenimiento eficaz y conveniente sin precedentes. Con la serie Haydn ZT, la velocidad de mantenimiento puede ser cuatro veces más rápida cuando se la compara con el mantenimiento con el diseño de terminales convencionales.

El diseño tipo almeja también inspiró y permitió el diseño de componentes modulares sin tornillos bajo una campana: el motherboard, la pantalla y el módulo RAM son todos removibles sin quitar ningún tornillo. El mantenimiento sin tornillos reduce en gran medida la inactividad y minimiza la frustración del cliente. La serie Haydn ZT se destaca por las características innovadoras que se enfocan en las aplicaciones, entre las que se incluyen puertos de I/O escondidos, adaptador de corriente escondido, gestión de cables de tres maneras, junto con un nuevo diseño todo en uno de una base Gen 9 POS que integra de manera creativa una impresora de recibos adentro de la base del POS para mantener la estética ultra limpia, economizar espacio y complementar la terminal que maximice la velocidad, la eficiencia y la productividad.

Los quioscos específicos para las aplicaciones redefinen las operaciones comerciales

Posiflex también revelará una gama de nuevos productos de quioscos, que demostrarán completamente las tecnologías de autoservicio con opciones de implementación flexible entre las que se incluyen configuraciones independientes, con montaje a la pared o sobre el mostrador para conseguir que los quioscos beneficien los comercios minoristas omnicanal para diversas aplicaciones, por ejemplo, pedidos en línea con entregas físicas.

Las demostraciones en vivo en el stand de Posiflex ilustrarán los escenarios del usuario, que incluyen un quiosco de doble lado, que permite dos usuarios a la vez, una solución perfecta para entornos limitados de espacio. Además, dado que el turismo internacional está en auge, un quiosco para check-in en hoteles demostrará un proceso de autocheck-in y autocheck-out rápido, seguro y eficaz que puede aumentar la eficiencia.

"Nuestro stand en EuroShop 2023 presenta cómo las innovaciones que hemos puesto en nuestros productos están personalizadas para la conveniencia de los usuarios y elevan el éxito general de los comerciantes en los negocios", manifestó Owen Chen, presidente y director ejecutivo de Posiflex Technology Inc.

Visite nuestro stand en el Pabellón 6/C42, del 26 de febrero al 2 de marzo de 2023, para ver la manera en que Posiflex puede beneficiar su empresa con tecnologías y productos innovadores.

Acerca de POSIFLEX Group

Posiflex Group es un facilitador global de Internet de las cosas a nivel comercial (Commercial Internet of Things, CIoT) dedicado a brindar soluciones incorporadas y tanto en línea como sin conexión. El grupo ahora se asienta en tres pilares de entidades comerciales: Posiflex Technology, Portwell Inc. y KIOSK Information Systems (KIS) con sede en EE. UU. Se especializa en la fabricación de POS, IPC incorporado y quiosco de autoservicio respectivamente, con un objetivo común que es perseguir un nuevo mundo audaz del comercio inteligente, en el que las transacciones se hacen más rápidas y de manera más conveniente a nivel físico y digital.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005505/es/

Contacto

División de Mercadeo de Posiflex: Jessiehsu@posiflex.com.tw

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.