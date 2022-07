Comunicado de prensa de Business Wire: Pottery Barn

Pottery Barn Kids, una marca de cartera de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), el minorista de artículos para el hogar sostenible, centrado en el diseño y con prioridad digital del mundo, ofrece la mayor variedad de mochilas de la marca para todos los niños, desde niños pequeños hasta talles de gran tamaño para la temporada de compras de la vuelta a clases. La sólida variedad de equipos presenta diseños vanguardistas para mochilas, loncheras, recipientes para alimentos y tapetes para la siesta, todos diseñados para comenzar el año escolar preparados y con estilo. Las tiendas y el sitio web de Pottery Barn Kids ahora también ofrecen recursos y herramientas para ayudar a garantizar el calce adecuado para el equipo, así como recetas para inspirar los almuerzos escolares.

"Hemos creado recursos increíbles tanto en línea como en nuestras tiendas para simplificar el proceso de selección del tamaño correcto para todos los artículos escolares de los niños, incluidas mochilas, loncheras, botellas de agua y accesorios", señaló Jennifer Kellor, presidenta de Pottery Barn Kids. "Ir a la escuela es un hito importante, y Pottery Barn Kids es un destino para todo lo que los niños necesitan".

Disponible en 97 opciones de estampados y patrones, el equipo de Pottery Barn Kids está diseñado con íconos y estilos que a los niños les encantan en fabricaciones únicas, que incluyen brillo en la oscuridad y brillo. Los estampados más populares también están disponibles en loncheras, estuches para lápices, recipientes para agua fría y caliente y botellas de agua. Agregue personalización con un nombre o una inicial disponible en una amplia variedad de estilos de fuente y opciones de color.

Pottery Barn Kids ha hecho crecer con éxito la variedad de equipos de la marca de lo que alguna vez fue una cápsula de temporada a un negocio durante todo el año, ya que los clientes han adoptado equipos para usar durante todo el año para deportes, viajes, campamentos o cualquier otra actividad que mantenga a los niños en movimiento.

Para ayudar a los clientes a seleccionar el tamaño y el estilo adecuados, Pottery Barn Kids también lanzó la Guía de equipos en línea, que muestra todas las características innovadoras de diseño y materiales, así como las guías de tamaños para visualizar fácilmente lo que cabe en cada bolso. Consulte la guía en línea en www.potterybarnkids.com/gear-guide.

Para obtener más ayuda, los clientes pueden chatear con un especialista del equipo de diseño en línea o visitar la tienda para obtener ayuda con el tamaño para garantizar el ajuste adecuado para los estudiantes más pequeños y los niños grandes.

Los clientes que visiten el sitio web de Pottery Barn Kids también encontrarán recetas para inspirar los almuerzos escolares como parte de una asociación con la marca hermana, Williams Sonoma. La serie de videos "Pack Lunch Like A Pro" (Prepara el almuerzo como un profesional) presenta recetas deliciosas y fáciles diseñadas para llevar fácilmente en una lonchera Pottery Barn Kids Bento. Los videos y enlaces a recetas están disponibles en www.potterybarnkids.com/lunchrecipes.

Para comprar la variedad completa de artículos Pottery Barn Kids, visite www.potterybarnkids.com y únase a la conversación en las redes sociales con @potterybarnkids.

ACERCA DE POTTERY BARN KIDS

Introducida en 1999, Pottery Barn Kids ofrece muebles para el hogar exclusivos disponibles en línea y en tiendas de todo el mundo para crear espacios innovadores, elegantes, ecológicos y aptos para niños. La misión de Pottery Barn Kids es llevar lo mejor en diseño de calidad, sustentabilidad y seguridad al hogar de cada familia. Los productos se prueban rigurosamente para cumplir con los más altos estándares de seguridad infantil y están elaborados por expertos con los mejores materiales para durar más allá de los años de la infancia. Pottery Barn Kids es miembro de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) y participa en The Key Rewards, un programa de lealtad gratuito que ofrece a los miembros beneficios exclusivos en toda la familia de marcas.

