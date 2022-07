Comunicado de prensa de Business Wire: PQE Group

Para PQE Group, la empresa global de consultoría de calidad para las ciencias biológicas propiedad de mujeres, el primer semestre de 2022 se ha cerrado con un balance muy positivo. El Grupo matriz italiano, tras haber concluido el año 2021 con un aumento del 20 % en los ingresos, confirma su plan de desarrollo con el anuncio de dos adquisiciones y una nueva entidad legal en Melbourne (Australia)yuna nueva oficina en Buenos Aires (Argentina).

Como se indicó a principios de 2022, la mayor parte del plan global de desarrollo del personal se ha ejecutado con casi 400 nuevas contratacionesen todo el mundo, de las cuales 200 corresponden a Italia o Estados Unidos, seguidas de la filial mexicana de PQE Group.

Con un fuerte enfoque en Estados Unidos y Latinoamérica, la empresa dirigida por Gilda D'Incerti ha iniciado el proceso de adquisición de dos firmas, y anuncia la afiliación de United Pharma Technologies Inc., una empresa de servicios con sede en Nueva Jersey, y Quintian Pharma, con sede en Malta.

El modelo de fusiones y adquisiciones de la empresa adopta el concepto de Federación en vez de una adquisición clásica, con el que se pretende intercambiar acciones con diferentes entidades en los mercados locales de todo el mundo para crear alianzas estrechas que permitan ampliar el personal y las capacidades de los proyectos de forma más rápida y eficiente.

"Con nuestro enfoque único y diferente de las actividades de fusiones y adquisiciones, pretendemos comprometernos con los empresarios y no solo con las empresas, aportando ideas de desarrollo empresarial y actuando como una organización completa que comparte la misma visión, misión y red", explica Danilo Neri, vicepresidente ejecutivo y socio del Consejo de Administración de PQE Group.

Quintian Pharma, bajo la dirección de Claude Vella Bonanno, se compromete a prestar servicios y apoyo a la industria farmacéutica, siguiendo todas las directivas de la UE sobre nuevos productos. PQE Group se unirá al Consejo como principal accionista (51 %) y apoyará el crecimiento estratégico de la agencia de consultoría especializada en la aplicación de las normas de farmacovigilancia de la UE a clientes de Oriente Medio.

United Pharma Technologies Inc., una agencia de servicios con sede en Nueva Jersey (Estados Unidos), fue fundada en 2014 y actualmente se encuentra bajo la dirección de Vasantha Madasu, quien se unirá a PQE Group como socia local en las filiales de Estados Unidos y México y ha sido nombrada directora de contratación de talentos para las Américas.

