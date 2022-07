Comunicado de prensa de Business Wire: Procore Technologies Inc.

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), proveedor global líder de software de gestión de la construcción, anunció hoy que está trabajando con Amazon Web Services (AWS) para aprovechar AWS IoT TwinMaker para ampliar el valor de los datos de construcción en las operaciones de las instalaciones. Las herramientas que ofrece AWS IoT TwinMaker aceleran la creación de gemelos digitales para edificios, fábricas, equipos industriales y líneas de producción.

La plataforma de Procore sirve para conectar a todas las partes interesadas de la construcción en el ciclo de vida de un activo construido. AWS IoT TwinMaker permitirá integrar los datos de Procore desde el diseño y la construcción hasta las operaciones. Los propietarios de proyectos de Procore podrán incorporar la información "conforme a obra" de Procore con fuentes de datos en tiempo real utilizando TwinMaker, ampliando el valor de la información de la construcción en las operaciones. Esta consolidación de la información puede agilizar las operaciones y el mantenimiento y permitir el análisis del ciclo de vida de los activos de la cartera.

"Estamos muy entusiasmados con nuestra asociación con AWS. Aproximadamente el 80 % del costo del ciclo de vida de un proyecto se encuentra en la fase de operaciones", afirmó Tiffany LaBruno, directora de producto, propietarios de Procore. "Con esta asociación podemos aprovechar los datos del curso de la construcción de Procore durante esa fase de operaciones para ayudar a los propietarios a reducir los costos, optimizar el rendimiento y estar mejor preparados para las necesidades futuras del proyecto".

AWS IoT TwinMaker permitirá la creación más rápida y sencilla de gemelos digitales de sistemas del mundo real. Con AWS IoT TwinMaker, los desarrolladores pueden empezar a crear rápidamente gemelos digitales de dispositivos, equipos y procesos conectando AWS IoT TwinMaker a fuentes de datos como sensores de equipos, fuentes de video y aplicaciones empresariales. Los conectores incorporados para la integración con sensores, la visualización en 3D y el análisis de datos de flujo descendente están transformando el entorno construido.

Acerca de Procore

Procore es un proveedor global líder de software de gestión de la construcción. Más de 1 millón de proyectos y más de 1 billón de USD en volumen de construcción se han procesado en la plataforma de Procore. La plataforma de Procore conecta a partes clave interesadas en el proyecto con soluciones que ha desarrollado específicamente para la industria de la construcción: para el propietario, el contratista general y el contratista especializado. El Mercado de aplicaciones de Procore cuenta con una multitud de soluciones de socios que se integran perfectamente con la plataforma de Procore, lo que brinda a los profesionales de la construcción la libertad de conectarse con lo que funciona mejor para ellos. Procore, con sede central en Carpinteria, California, tiene oficinas en todo el mundo. Obtenga más información en Procore.com.

