Comunicado de prensa de Business Wire: pulsESG

pulsESG, una plataforma de software como servicio (SaaS) pionera que ofrece a las empresas un sistema centralizado de registro y referencia de métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), anunció hoy que Cornerstone Building Brands ha seleccionado a pulsESG como su plataforma de ESG para recolección, gestión y análisis de datos. La tecnología permite que las empresas integren de manera más plena las iniciativas de ESG en sus operaciones y construyan un marco para impulsar y medir los objetivos de sostenibilidad.

Cornerstone Building Brands utilizará la plataforma pulsESG para informar métricas de ESG en todas sus sedes, a fin de optimizar la recolección, la integración y el análisis de sus datos de ESG de ERP, RR. HH., cadena de suministro y otros sistemas. La aplicación se utilizará para simplificar la realización de informes de SASB, GRI y otros estándares de sostenibilidad.

"En Cornerstone Building Brands, asumimos el compromiso de ayudar a construir comunidades más fuertes, tanto en el presente como para las futuras generaciones. Fortalecer nuestras capacidades de ESG es un paso adelante importante para crear soluciones de edificación en exteriores más sostenibles, y nuestra alianza con pulsESG nos permitirá medir y analizar nuestros datos de ESG con mayor velocidad y precisión", afirmó Alena Brenner, vicepresidenta ejecutiva del departamento jurídico y secretaria corporativa de Cornerstone Building Brands.

"El equipo de pulsESG está muy entusiasmado de poder brindar una plataforma de SaaS completa, integrada y flexible que complementará los esfuerzos de captura, análisis y medición de progreso de Cornerstone Building Brands", señaló Murat Sönmez, cofundador y director ejecutivo de pulsESG.

"Nuestra tecnología ofrece una plataforma de gestión de rendimiento de ESG integral, incluidos marcos de divulgación de información, cumplimiento regulatorio, calculadoras de GHG, evaluaciones comparativas y fijación de metas con registro de auditoría completo", afirmó Inderjeet Singh, cofundador y director de tecnología de pulsESG. "No vemos la hora de concretar esta alianza con Cornerstone Building Brands para ayudarlos a acelerar su impacto a través de nuestra plataforma innovadora".

Acerca de Cornerstone Building Brands

Cornerstone Building Brands es el fabricante más grande de productos de edificación exterior por ventas para edificios residenciales y de baja altura no residenciales en América del Norte. Con sede en Cary (Carolina del Norte), prestamos servicios a clientes residenciales y comerciales en los mercados de construcciones nuevas, reparaciones y remodelaciones. Nuestra cartera de productos líder en el mercado incluye ventanas vinílicas, revestimientos vinílicos, enchapados en piedra, techados metálicos, sistemas de paredes metálicas y accesorios metálicos. La amplia presencia nacional y plataforma de distribución expansiva multicanal de Cornerstone Building Brands incluye más de 20.000 empleados en sus sedes de fabricación, distribución y oficinas ubicadas en todo América del Norte. El liderazgo corporativo y la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) están integradas en nuestra cultura. Asumimos el compromiso de realizar una contribución positiva a las comunidades donde vivimos, trabajamos y jugamos. Para más información, visite www.cornerstonebuildingbrands.com.

Acerca de pulsESG?

Fundada en 2021, pulsESG es una corporación de beneficio público dedicada al empoderamiento de empresas orientadas a objetivos para que puedan gestionar y mejorar su huella de ESG con una plataforma de SaaS completa e integrada que ayude a contar con una mejor perspectiva y a realizar un seguimiento del cumplimiento. Para más información, visite www.pulsESG.com. LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

