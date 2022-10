Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

El astro alemán del hockey sobre hielo, Leon Draisaitl, explicó su motivación para mantener el rendimiento al más alto nivel en una entrevista en video con la empresa deportiva PUMA, antes de la nueva temporada de la NHL.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005385/es/

PUMA Ambassador and German ice hockey star Leon Draisaitl shares his motivation and goals in PUMA's "Only See Great" campaign (Photo: Business Wire)

Tras ganar el encuentro previo con su equipo, Leon Draisaitl, elegido jugador más valioso en 2020, está más que preparado para arrasar en la próxima temporada a partir del primer partido, que se jugará el 13 de octubre.

"Los premios individuales siempre son geniales. Demuestran que el trabajo duro ha dado sus frutos. Pero este es un deporte de equipo, ¿no? Así que, en definitiva, ganar el trofeo máximo como equipo es más importante".

A través de la campaña "Only See Great", PUMA explora la trayectoria profesional de sus embajadores, que hablan de sus propios caminos hacia la grandeza, de escuchar el corazón y encontrar una visión que nadie más puede ver.

Después de llegar a las semifinales con su equipo en la temporada pasada, Leon aspira ahora a llegar a las finales: "Ojalá podamos dar el siguiente paso en la próxima temporada. Fue una gran racha y, obviamente, cuando se llega a ese punto se quiere ganar. Nos encontramos con un equipo que era superior a nosotros. Espero que seamos el equipo ganador en la próxima temporada".

A pesar de una grave lesión, Draisaitl afrontó duramente los últimos partidos de la temporada. Tuvo que cambiar su mentalidad, pero su motivación está más fuerte que nunca, afirmó: "La grandeza es la constancia. Por eso, me estoy preparando para la próxima temporada como lo hago para cualquier otra, y para mí es importante volver a hacerlo. Demostrar a la gente que soy capaz de estar al máximo nivel cada año, cada noche", comenta Leon.

La idea de la campaña "Only See Great" de PUMA surgió del ícono cultural, empresario y filántropo Shawn "JAY-Z" Carter, quien dijo por primera vez: "Solo veo la grandeza. No veo lo bueno. No veo compromisos. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure".

Para ver la entrevista completa con Leon Draisaitl, haga clic AQUÍ.

-0- *T PUMA*T

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 14 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005385/es/

Contacto

Contacto de prensa: Gudrun Cämmerer Responsable del equipo de Relaciones públicas globales gudrun.caemmerer@puma.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.