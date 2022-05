Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

El embajador de PUMA y arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, y el piloto de la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, se dan el gusto de entrar en el mundo del otro. En una entrevista con la empresa deportiva PUMA, ambos deportistas intercambiaron su pasión por el fútbol y las carreras de coches mientras se desafiaban en una carrera de kartings en Madrid.

Carlos Sainz, piloto de la Scuderia Ferrari patrocinado por Puma, charló con Jan Oblak, embajador de PUMA, sobre su pasión por el fútbol y el automovilismo. "Me encanta el fútbol. Juego casi todas las semanas y trato de organizar un partido en Maranello con mi equipo", comenta Carlos. El guardameta de la selección nacional de Eslovenia, Jan Oblak, es un gran aficionado al automovilismo y a la Fórmula 1: "Me atrae Ferrari. Me gustan muchos pilotos porque el esfuerzo que hacen es increíble y su trabajo no es fácil. No es una tarea sencilla conducir tan rápido, hay que estar un poco loco para hacerlo".

Correr delante de los aficionados de tu país es siempre una ocasión especial que Carlos disfruta mucho: "Las carreras en casa siempre ayudan. Seguro que hay más presión y estás bastante ocupado. Pero lo disfruto, me transmite buenas sensaciones y hay un gran ambiente en el lugar". A propósito del apoyo de los aficionados y del equipo, Jan subraya lo importante que es contar con un buen equipo que te respalde, sea cual sea el deporte que practiques: "Si no se tiene un buen equipo es imposible el éxito, y en el fútbol pasa lo mismo. Un solo jugador no puede influir mucho, por lo que hay que mantenerse unido a todo el equipo. Y si todo el equipo no hace un trabajo perfecto, es casi imposible ganar".

Para ver la entrevista completa con Jan Oblak y Carlos Sainz, haga clic AQUÍ.

