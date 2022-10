Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

PUMA, la empresa deportiva mundial, y la marca de indumentaria absorbente Modibodi®, han desarrollado una serie de charlas sobre el período con atletas de talla mundial, diseñadas para animar a las mujeres y a las niñas a seguir practicando deporte.

Como parte de la campaña denominada "Period Pep Talk", PUMA y Modibodi tienen diseñada una nueva y revolucionaria colección de ropa deportiva "activewear", cuya patente está en trámite. La nueva colección, que se lanzará en octubre, ayudará a las mujeres, las niñas y las personas que menstrúan a sentirse cómodas y seguras practicando deporte y manteniendo la actividad durante su período.

Esta campaña de charlas sobre la menstruación es la respuesta a un informe encargado a nivel mundial* que reveló que la mitad de las chicas abandonan el deporte debido a la menstruación. Las charlas cuentan con la participación de atletas de primer nivel, como la estrella de la NRLW Tiana Penitani, la velocista europea Jodie Williams y la expiloto de carreras profesional Naomi Schiff. Son charlas dirigidas directamente a las jóvenes y adolescentes que se plantean dejar el deporte que adoran debido a la pubertad y la menstruación. Las atletas comparten sus propias historias y experiencias para motivarlas y que no dejen de centrarse en el juego.

"Los datos que arroja nuestro informe global de mayo de 2022, mostraron que las mujeres y las niñas creen que es necesario hablar más abiertamente de la menstruación en el mundo del deporte. Esta es la razón por la que tenemos el orgullo de asociarnos con PUMA para crear las charlas "Period Pep Talk", trabajando con sus atletas para despertar este tema en nuestra conciencia global", comenta Sarah Forde, responsable de Sostenibilidad y asuntos públicos de Modibodi.

Jodie Williams, deportista de PUMA, afirma: "Creo que es importante que las atletas compartan sus historias y se sinceren al máximo para ayudar a desestigmatizar los inconvenientes que conlleva menstruar mientras se compite. Se trata de un problema mundial que requiere que todos hablemos para acabar con el tabú. Las charlas "Period Pep Talks" de PUMA x Modibodi son una forma fantástica de conectar con las chicas que se plantean abandonar el deporte y ayudar a normalizar la menstruación. Tenemos que acabar con el estigma de que las mujeres no pueden realizar actividades durante la menstruación o cuando experimentan cualquiera de las pérdidas que pueden producirse a lo largo de la vida".

Según Tiana Penitani, atleta de PUMA: "Recuerdo que llegué a la pubertad y me resultaba muy difícil salir a jugar a la cancha. El volumen de las compresas, la incomodidad de los tampones y el miedo a las pérdidas cada mes me ponían muy nerviosa a la hora de competir. Una de las cosas que me encantan de la nueva ropa deportiva "activewear" de PUMA x Modibodi es que está diseñada para sujetar el cuerpo durante la menstruación y en movimiento, para que puedas jugar sin miedo a las pérdidas o a la incomodidad que producen los productos desechables. ¡Es totalmente liberador!"

Naomi Schiff, atleta de PUMA, afirma: "Es una pena que las chicas sigan sintiendo el estigma de la menstruación y dejen de practicar deporte. La colaboración entre PUMA y Modibodi no solo aporta innovación al mercado de la ropa deportiva, también nos ofrece opciones de uso que facilitan la actividad en cualquier momento del ciclo. Además, permite generar un cambio mayor en el debate cultural en torno a la percepción de la menstruación en el deporte".

Esta revolucionaria propuesta combina la exclusiva tecnología "Activewear" de Modibodi, cuya patente está en trámite, con la experiencia mundial de PUMA. Con un diseño que hace gala de la innovación en su máxima expresión, la colección consta de dos estilos de prendas activas: mallas y pantalones cortos de ciclista, ambos disponibles en dos colores: berenjena y negro.

Este es el segundo lanzamiento de la colaboración entre PUMA y Modibodi, después de haber presentado su primera gama de ropa interior a prueba de fugas en mayo de este año.

"Teniendo en cuenta que la mitad de las chicas experimentan las molestias de los productos desechables para la menstruación, como las compresas y los tampones, cuando practican deporte o ejercicio físico, nos pareció importante diseñar una gama de prendas activas a prueba de fugas que hicieran que practicar deporte con la menstruación fuera más cómodo, mejor protegido y más posible que nunca", afirma Erin Longin, directora global de la unidad de negocio Running and Training de PUMA.

La colección activewear de PUMA x Modibodi está disponible en tiendas seleccionadas y por Internet en modibodi.com y puma.com.

Para ver la charla "Period Pep Talk" con la estrella de la NRLW Tiana Penitani, haga clic AQUÍ.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 14 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

MODIBODI

Desde 2013, Modibodi® tiene un objetivo: que cambiar el mundo sea tan fácil como cambiar tu ropa interior. Lo que no sabían es que, al hacerlo, también cambiarían la vida de sus clientes.

El cambio de vida es la frase más escuchada por los clientes de Modibodi. Es una expresión que forma parte del ADN de la marca y se encuentra en el centro de su actividad. Después de alcanzar una reputación mundial en el diseño de prendas que dan confianza, que crean confianza, que mantienen el planeta y que cambian la vida, Modibodi® ofrece comodidad para la menstruación, las pérdidas de orina y las fugas corporales, y defiende los debates y las iniciativas que permiten a las personas vivir más cómodamente con su propia identidad.

Concebidos con sensibilidad y ofreciendo una alternativa sostenible a los productos desechables, Modibodi utiliza innovación propia y tecnología patentada para garantizar que todos y cada uno de sus diseños sean líderes en el mercado, y evitar que miles de millones de productos higiénicos desechables acaben en el vertedero.

*Fuente: PUMA and Modibodi® Global Survey into Girls Leaving Sport:Encuesta realizada a 1000 niñas y mujeres de todo el mundo, en la que se analiza el impacto que tiene el período en su relación con el deporte, su impacto psicológico en el rendimiento, así como el grado de apoyo recibido por parte de los entrenadores, la educación escolar y la tecnología de los productos físicos. Países: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Europa.

