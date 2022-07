Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La marca deportiva global PUMA ha fichado a Elaine Thompson-Hera, cinco veces campeona olímpica y la mujer viva más veloz. La jamaiquina de 30 años se sumará a la impresionante nómina de deportistas de atletismo de la compañía en las vísperas del Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 en Eugene (Oregón, EE. UU.).

Elaine Thompson-Herah es la primera mujer en la historia en ganar el "sprint doble" en Juegos Olímpicos consecutivos, al alzarse con el oro en las competencias de 100 metros y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Más allá de sus logros históricos como atleta olímpica, Elaine Thompson-Herah se convirtió en la mujer viva más veloz con su marca de 10,54 segundos en la competencia Prefontaine Classic realizada en Eugene (EE. UU.) en 2021.

"Estamos encantados de que Elaine haya decidido unirse a la familia de PUMA", señaló Bjørn Gulden, director ejecutivo de PUMA. "Con su velocidad, personifica todo lo que representamos como marca. Elaine logró el segundo mejor tiempo en la historia del atletismo femenino el año pasado, y está a solo 0,05 segundos de lograr un récord mundial. Su verdadero objetivo es el récord mundial de los 100 metros, y queremos ayudarla a que lo logre con nuestros productos de alto rendimiento más innovadores".

PUMA posee una larga y rica historia en el atletismo, y es patrocinador de la Asociación Administrativa de Atletismo de Jamaica desde 2002. Ahora Elaine Thompson-Herah se une a su compatriota Usain Bolt, superhéroe del sprint, poseedor del récord mundial y medallista de oro olímpico.

"Siempre sentí que PUMA era la elección correcta, una compañía que ha trabajado con el hombre más rápido del mundo durante décadas", afirmó Elaine Thompson-Herah. "Estoy muy contenta de formar parte de este grupo de elite, y no veo la hora de empezar. Realmente quiero romper el récord mundial de 100 metros. El vigente actualmente está allí hace 34 años, y ha llegado el momento de hacerlo. Creo que aún tengo mucho potencial por desatar".

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en todo el mundo, y se dedica al diseño, el desarrollo, la venta y el marketing de calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha corrido sin pausa los límites del deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de alto rendimiento e informales inspirados en el mundo del deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquetbol, golf y deportes de motor. Colabora con marcas y diseñadores reconocidos para llevar las influencias del deporte a la cultura y la moda callejera. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La compañía distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 16.000 personas en todo el mundo y tiene su sede central en Herzogenaurach (Alemania).

