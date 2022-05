Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

PUMA, en alianza con el estudio Wonder Works, lanza una experiencia vibrante e inmersiva basada en el mundo de los deportes en Roblox, una plataforma en línea global que conecta a millones de personas a través de experiencias compartidas. PUMA and the Land of Games es una experiencia que incluye la última tecnología Layered Clothing de Roblox, donde los jugadores pueden personalizar sus personajes con atuendos hiperrealistas que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo de avatar para usar PUMA de pies a cabeza. A medida que exploran la experiencia, los seguidores de PUMA irán desbloqueando nuevas zonas y prendas adicionales de la marca.

"PUMA and the Land of Games" le ofrece a la comunidad global de Roblox una oportunidad para que saquen el atleta que llevan dentro a través de minijuegos deportivos y actividades de ejercicio físico como levantamiento de pesas y atletismo en pista. Esta experiencia inmersiva brinda un panorama de lo que significa firmar con la marca PUMA como atleta.

"Estamos muy entusiasmados de brindar una experiencia deportiva divertida y atractiva para la comunidad de Roblox", afirmó Adam Petrick, director de marca de PUMA. "La nueva tecnología Layered Clothing permite que los jugadores expresen su creatividad y estilo, además de facilitar que nuestra marca cree sinergias más relevantes entre el mundo físico y el digital".

Los tres minijuegos que se lanzarán son Endless Runner, Football Rush y Dodgeball Showdown. En Endless Runner, los competidores harán todo lo posible por esquivar obstáculos intentando permanecer en la pista antes de que 'la bestia' los alcance. En Football Rush, los fanáticos utilizarán diferentes potenciadores mientras intentan marcar la mayor cantidad de goles posibles. Y en Dodgeball Showdown, los jugadores demostrarán sus habilidades para lanzar y esquivar en una simulación de este clásico juego.

Con el foco puesto en la diversión, "PUMA and the Land of Games" está pensado para ofrecer una acción de juego atrapante que fomente tanto la ambición como la creatividad.

PUMA

PUMA es una de las marcas deportivas líderes a nivel global, y se dedica a diseñar, desarrollar, vender y promocionar calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado sin descanso los límites del deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de alto rendimiento y de moda inspirados en deportes en categorías como fútbol, carrera y entrenamiento, básquet, golf y deportes de motor. Colabora con reconocidos diseñadores y marcas para llevar la influencia del deporte a la moda y la cultura callejera. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 16.000 personas en todo el mundo y posee sus oficinas centrales en Herzogenaurach, Alemania.

