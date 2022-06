Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA se convierte en la marca más sostenible del sector, según la última clasificación de la publicación Business of Fashion, que ha evaluado a las 30 mayores empresas del sector de la moda.

Sports company PUMA is the most sustainable brand in the industry according to the latest ranking by publication Business of Fashion, which ranked the 30 largest companies in the fashion business. (Photo: Business Wire)

Business of Fashion indicó que PUMA obtuvo las mejores puntuaciones en agua y productos químicos, derechos de los trabajadores y transparencia, además de mejorar notablemente su puntuación en materia de emisiones en comparación con el año pasado. En conjunto, PUMA obtuvo 49 de 100 puntos, muy por encima de la media del sector, que fue de 28.

"Agradecemos el reconocimiento en el Índice de sostenibilidad 2022 de Business of Fashion y tomaremos nuestra posición de liderazgo como un estímulo para avanzar en nuestro camino hacia la sostenibilidad", declaró el director ejecutivo de PUMA, Bjørn Gulden. "Coincidimos en las conclusiones de que queda mucho por hacer para que nuestra industria esté en línea con el Objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

Como parte de su estrategia de sostenibilidad Forever Better, PUMA anunció este año que había reducido sus emisiones de carbono entre 2017 y 2021 tanto de sus propias operaciones (-88 %) como de su cadena de suministro (-12 %), a pesar del fuerte crecimiento de sus ventas en el mismo período.

Para lograr esta reducción, PUMA compró electricidad 100 % renovable a través de tarifas de electricidad renovable y certificados referidos a la energía renovable, cambió la flota de automóviles de la empresa a modelos eléctricos, utilizó materiales más sostenibles y aplicó mejoras de eficiencia en las fábricas.

En aras de la transparencia sobre su cadena de suministro, PUMA publicó su lista completa de proveedores de nivel 1, así como los proveedores más importantes de nivel 2 y algunos proveedores de nivel 3.

En materia de agua y productos químicos, PUMA publicó pruebas de aguas residuales realizadas por sus proveedores con procesos húmedos y demostró un mejor cumplimiento de las normas vigentes en este sector, como la directriz de calidad de las aguas residuales del programa Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Para mejorar los derechos de los trabajadores en su cadena de suministro, un tema con el que la empresa asumió su compromiso por primera vez en su Código de Conducta en 1993, PUMA colabora con la Fair Labor Association y el programa Better Work de la OIT. PUMA recaba y publica datos sobre salarios y otros indicadores de rendimiento social en su informe anual.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

Robert-Jan Bartunek Comunicaciones corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 robert.bartunek@puma.com

