Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA ha dado un paso más en su estrategia para reducir las emisiones de carbono en toda su actividad. Desde ahora, el traslado de parte de sus mercancías desde el puerto de Los Ángeles hasta su almacén en Torrance (California) se hace con un camión totalmente eléctrico.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220513005150/es/

Sports company PUMA has started transferring goods from the port of Los Angeles to its warehouse in Torrance, CA, with a fully electric truck, an initiative, which is part of the company's strategy to reduce carbon emissions throughout its business. (Photo: Business Wire)

El camión Freightliner, operado por NFI, socio de PUMA, es un primer vehículo en fase de prueba. Para el tercer trimestre de 2022, la empresa tiene previsto contar con cinco camiones eléctricos en funcionamiento para transportar mercancías desde el puerto hasta el almacén.

"Este es un gran avance hacia una logística más limpia. En lugar de utilizar un camión propulsado por GNL o un camión "Clean Diesel", ahora podemos trasladar las mercancías del puerto al almacén sin generar emisiones a través del tubo de escape", afirmó Helmut Leibbrandt, vicepresidente sénior de Gestión de la Cadena de Suministro y Logística - América.

Con los camiones eléctricos que llevarán las mercancías desde el puerto hasta el centro de distribución de Torrance, PUMA refuerza su estrategia de reducción de las emisiones de carbono en toda su actividad. El mes pasado, la empresa anunció que había reducido sus propias emisiones de carbono y las procedentes de la energía comprada en un 88 % entre 2017 y 2021. Un dato no menos importante es que las emisiones de CO2 también se redujeron en la cadena de suministro de la empresa, que es la parte del negocio con el índice más alto de estas emisiones, a pesar del fuerte crecimiento de los ingresos en el mismo período.

"Si bien los vehículos eléctricos ya están bastante extendidos en el caso de los coches de pasajeros, el transporte eléctrico por camión no ha hecho más que empezar", declaró John Amato, vicepresidente sénior de NFI. "Nos entusiasma que PUMA haya querido unirse a nosotros en este proyecto y utilizar esta nueva tecnología en las operaciones diarias de la empresa".

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220513005150/es/

Contacto

Robert-Jan Bartunek Comunicaciones corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 robert.bartunek@puma.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.