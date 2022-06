Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones para la Internet de los objetos (IoT), presentó hoy el LC29H, su módulo GNSS para varias constelaciones de doble banda. Construido a partir de la plataforma Airoha AG3335, el LC29H está disponible en distintas variantes y se puede solicitar con RTK y DR integradas. La serie LC29H ofrece soluciones de alto rendimiento y bajo consumo para abastecer las necesidades del mercado de posicionamiento de alta precisión a nivel centimétrico y decimétrico. Estos módulos se adaptan perfectamente a un mercado en expansión de cortadoras de césped autónomas, drones, agricultura de precisión, micromotores y robots de reparto a domicilio, además de otras aplicaciones industriales y autónomas.

"El posicionamiento de alta precisión con exactitud a nivel centimétrico es cada vez más imprescindible para muchas de las nuevas aplicaciones de la IoT. La robótica, los vehículos aéreos no tripulados y las aplicaciones industriales que necesitan una navegación precisa están generando nuevos requisitos de mercado y nos satisface poder lanzar nuestra generación más reciente de módulos de posicionamiento de alta precisión", explicó Patrick Qian, gerente general de Quectel. "Nosotros nos dedicamos a suministrar las mejores soluciones de su clase, fáciles de usar y a precios accesibles para nuestros clientes, por eso, consideramos que el mercado de la IoT está listo para la adopción masiva de los módulos de posicionamiento de nivel centimétrico para una amplia gama de usos".

El LC29H recibe y procesa simultáneamente señales de todas las constelaciones (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS), lo que en combinación con el soporte de SBAS maximiza la disponibilidad de la señal satelital. El módulo admite la recepción de señales de doble banda L1 y L5, lo que garantiza que los terminales puedan acelerar el lapso de convergencia, mejorar la precisión del posicionamiento y lograr plazos de respuesta rápidos aunque se interrumpa la señal. El diseño de doble banda mitiga significativamente el efecto multitrayectoria que ocurre cerca de edificios altos o en cañones urbanos profundos; además, asegura un rendimiento de posicionamiento confiable.

Además, algunas versiones contienen sensores inerciales IMU de 6 ejes (acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes), e integran algoritmos de posicionamiento RTK y DR, lo que permite un posicionamiento preciso continuo a nivel de carril en escenarios en los que la señal del satélite está parcial o totalmente bloqueada, como aparcamientos subterráneos, túneles, cañones urbanos o bosques. Cuando se recupera la señal del satélite, el LC29H combina los datos del sensor inercial con las señales GNSS, y la navegación integrada puede proporcionar tiempos de convergencia rápidos y precisiones de posicionamiento a nivel decimétrico.

Para mejorar el rendimiento cuando se utiliza con una antena pasiva, el LC29H tiene un LNA incorporado y un filtro SAW interno, lo cual garantiza un grado elevado de sensibilidad y una excelente precisión de posicionamiento.

El LC29H tiene un proceso de 12 nm, un chip receptor de doble frecuencia y una gestión avanzada de bajo consumo, de modo que se puede detectar el GNSS y fijar la posición con bajo consumo. Por eso, este módulo es una solución ideal para los dispositivos sensibles a la energía y alimentados por batería, como dispositivos portátiles, rastreadores de activos y vehículos compartidos

Con un factor de forma LCC y una huella de tamaño estándar en la industria de 12,2 mm × 16 mm × 2,5 mm, el diseño de la serie LC29H permite una fácil integración del sistema y una migración sin problemas desde los diseños heredados a las últimas tecnologías GNSS de alta precisión.

El LC29H está disponible en cuatro variantes de producto, cada una de ellas dirigida a diferentes escenarios de aplicación. El LC29H(EA) ofrece una solución perfecta para un mercado creciente de drones para aplicaciones agrícolas, así como para terminales de detección de energía eléctrica y puede mejorar la capacidad anti interferencia de los sistemas complejos. El LC29H(BA) se adapta bien a la maquinaria agrícola y a los vehículos especializados y el LC29H(DA) permite ajustar las cortadoras de céspedes conectadas con una precisión de centímetros, así como los cascos de seguridad, a un costo competitivo.

Por otra parte, el LC29H se puede combinar con la amplia gama de antenas GNSS estándar y personalizadas de Quectel. También se ofrecen antenas pasivas y activas para satisfacer los requisitos del cliente en cuanto a posicionamiento de alta precisión y hay distintos tipos de conectores y cables de diversas longitudes para las diversas preferencias, además de un servicio técnico completo de diseño de antenas, que incluye servicios de simulación y pruebas. Además, se pueden fabricar soluciones de antena personalizadas para agilizar el desarrollo de los productos de los clientes.

El LC29H se expondrá en Embedded World Nuremberg, en el stand n.º 171, pabellón 5, del 21 al 23 de junio de 2022

