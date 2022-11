Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, anuncia que su módulo 5G NR de grado industrial RG500L-EU ha obtenido la certificación GCF para operar en redes 5G NR globales. Dicha certificación implica que el módulo RG500L-EU puede ayudar a los clientes a desplegar sus dispositivos IoT de alta velocidad 5G de forma eficiente en todo el mundo.

Inspirado en la plataforma MediaTek T750, el RG500L-EU integra un módem 5G NR FR1 y un procesador Arm Cortex-A55 de cuatro núcleos. Gracias al potente rendimiento de la CPU del chipset T750, los dispositivos de los clientes pueden mejorar las prestaciones de procesamiento de dispositivos, además de optimizar notablemente los costos.

"La certificación global por parte del GCF confirma el compromiso que asumimos de proporcionar a nuestros clientes las mejores soluciones IoT de su clase, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", señaló Dominikus Hierl, vicepresidente sénior de Ventas para EMEA. "Quectel sigue impulsando la innovación de la IoT, con lo más avanzado en módulos 5G y ofreciendo la innovación que el cliente espera para desarrollar sus aplicaciones de IoT 5G".

El módulo admite la agregación de doble portadora (2CC CA) en la banda de frecuencia de 200 MHz. Esta capacidad de combinar los activos de espectro 5G disponibles puede mejorar en gran medida la cobertura de la señal y las velocidades de transmisión. Además, el módulo RG500L-EU puede alcanzar una velocidad máxima de enlace descendente de 4,67 Gbps y una velocidad máxima de enlace ascendente de 1,25 Gbps, en resumen, una experiencia de velocidad 5G fluida y superrápida para el usuario final.

El RG500L-EU es compatible con EasyMesh? y el protocolo de cifrado WPA3 R3, lo que permite a los dispositivos IoT disponer de conexiones inalámbricas más estables, rentables y seguras. Asimismo, el módulo ofrece combinaciones de configuración Wi-Fi flexibles, entre las que se incluyen banda dual 5G 2x2 + 2,4G 2x2, banda dual 5G 4x4 única + 2,4G 4x4 única, así como banda triple 5G 4x4 única (banda de alta frecuencia 5G) + 5G 4x4 única (banda de baja frecuencia 5G) + 2,4G 4x4 única.

Con un diseño compacto y bajo consumo de energía, el RG500L-EU puede ayudar a los clientes a evitar procedimientos que consumen mucho tiempo, como la instalación de redes y equipos fijos. Sus abundantes interfaces periféricas, incluidos SGMII, PCIe y PCM, ofrecen la máxima flexibilidad para el diseño de soluciones IoT. En combinación con la exclusiva plataforma QuecOpen de Quectel, el RG500L-EU también mejora la eficiencia del desarrollo de terminales de los clientes y acelera su tiempo de comercialización.

El RG500L-EU incorpora una solución de 8 antenas con cuatro antenas de 2,7 GHz y cuatro antenas dedicadas a la banda n77/n78 para proporcionar a los terminales señales más potentes y estables, así como mayores velocidades de descarga. El módulo puede proporcionar además una antena de alta ganancia que cubre la banda n78 para mejorar la recepción de la señal.

Además de la certificación GCF, el módulo 5G RG500L-EU de Quectel también ha superado la aprobación CE para el mercado de la UE, así como la aprobación RCM para la región australiana. En estas regiones, el módulo RG500L-EU de Quectel ya ha sido elegido por los clientes para desarrollar una variedad de terminales, incluidos los hotspots móviles, los equipos en las instalaciones del cliente (customer premise equipment, CPE), la unidad para exteriores (outdoor unit, ODU) y otras pasarelas convergentes 5G y pasarelas industriales, que se han desplegado en ámbitos como la monitorización industrial, la colaboración remota, la videoconferencia, la telemedicina, la educación en línea y muchos otros campos.

