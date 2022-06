Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones para la Internet de los objetos (IoT), anunció hoy el lanzamiento del LC76G, un módulo GNSS compacto de banda única que asegura un rendimiento de localización rápido y preciso, con un consumo de energía ultra bajo. Acaba de iniciarse la producción en masa del LC76G, con un suministro suficiente para abastecer al mercado de posicionamiento internacional.

Gracias a la plataforma Airoha AG3352, el LC76G puede recibir y procesar señales de todas las constelaciones simultáneamente (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS), lo cual, sumado a la compatibilidad con SBAS, aumenta considerablemente el número de satélites visibles y mejora la precisión del posicionamiento. El módulo LC76G puede recibir señales de hasta 47 satélites con una precisión de posicionamiento de hasta 1,5 m (CEP50 en cielo abierto), lo que supone una mejora del 40% en relación con las generaciones anteriores de estos dispositivos.

Se ofrece tanto en una versión de costo optimizado, como en una versión de bajo consumo; esta última versión del LC76G consume menos de 9 mA @3V con las 4 constelaciones habilitadas, de modo que permite reducir la energía necesaria un 72% respecto de las posibilidades anteriores.

Por eso, el LC76G resulta sumamente atractivo para los dispositivos que funcionan con baterías, como por ejemplo, los rastreadores personales portátiles, dispositivos para seguimiento de la fauna y el ganado, etiquetas de peaje, rastreadores de contenedores portátiles, además de una serie de mercados tradicionales, entre ellos, la movilidad compartida y los rastreadores de activos de bajo costo.

Con un filtro SAW interno y un LNA integrado, el LC76G se puede conectar directamente a una antena de parche pasiva y filtra las interferencias no deseadas, lo que garantiza un excelente rendimiento, incluso al conducir un vehículo por densos cañones urbanos.

La tecnología AGNSS EPO? integrada es compatible con el módulo LC76G y reduce el lapso transcurrido hasta la primera fijación (TTFF), con un arranque en caliente que tarda menos de 1 segundo, un arranque en tibio de 2 segundos y el arranque en frío puede conseguir fijaciones de seguimiento precisas en 15 segundos. Las fijaciones GNSS más rápidas permiten utilizar los servicios precisos de posicionamiento y navegación en cualquier momento y en cualquier lugar, con un presupuesto de energía mucho menor que el de antes.

Si bien con el EPO es necesario descargar manualmente las órbitas previstas, el LC76G también es compatible con el sistema EASY? (Embedded Assist System), en el que la información de la órbita prevista se toma directamente de los satélites y asegura hasta 3 días de fijaciones aceleradas

Tanto EPO como Easy? están disponibles para cada constelación, logrando así un TTFF más rápido y una menor dependencia de una constelación concreta

Con un factor de forma LCC y un tamaño ultracompacto de 10,1 mm × 9,7 mm × 2,4 mm, la huella del LC76G es compatible con otras soluciones de la industria, además de los módulos L76 y L76-LB heredados de Quectel, lo cual facilita la migración de los diseños existentes a la última tecnología GNSS de bajo consumo.

Por otra parte, Quectel ofrece una amplia gama de antenas de alto rendimiento, tanto estándar como personalizadas, que aumentan notoriamente la conectividad inalámbrica. El LC76G de Quectel puede combinarse con una selección de antenas GNSS L1 para permitir diversos requisitos de posicionamiento. También se pueden adaptar el tipo de conector y la longitud del cable, así como el diseño integral de la antena y el soporte de pruebas, para facilitar el desarrollo de los productos de los clientes.

El LC76G se expondrá en Embedded World Nuremberg, en el stand n.º 171, pabellón 5, del 21 al 23 de junio de 2022.

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos estimula a acelerar la innovación de la IoT. Somos una empresa sumamente centrada en el cliente, proveedores mundiales de soluciones IoT con el aval de un servicio técnico y una atención excepcionales. Nuestro creciente equipo internacional de más de 4.000 profesionales marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS y WiFi/BT, antenas y conectividad IoT. Cotizamos en la Bolsa de Shanghái (603236.SS) y nuestra gerencia internacional se dedica a promover la IoT en todo el mundo.

