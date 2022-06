Comunicado de prensa de Business Wire: Quorum Software

Quorum Software (Quorum), proveedor líder mundial de software dedicado a la industria energética, anuncia que ha llegado a un acuerdo con Schlumberger para integrar conjuntamente Planning Space, una oferta de planificación empresarial y economía del petróleo de Quorum, líder en el sector, con la solución de planificación de desarrollo de yacimientos FDPlan, que cuenta con el entorno cognitivo E&P de DELFI. Este producto integrado estará disponible directamente a través de Schlumberger, con Planning Space como motor de economía del petróleo.

Con este acuerdo, Quorum también adquirirá el software de planificación, riesgo y reservas Merak de Schlumberger.

"Quorum y Schlumberger han desarrollado relaciones de larga duración con los clientes y socios a lo largo de décadas de servicio a la industria energética", señaló Gene Austin, director ejecutivo de Quorum. "La combinación de nuestras soluciones de planificación y economía, líderes en el mercado, ofrece a los clientes de todo el mundo acceso al ecosistema tecnológico más completo de la industria, respaldado por nuestro equipo de expertos en energía".

"La asociación entre Quorum y Schlumberger permitirá a nuestros clientes integrar de manera perfecta los datos y flujos de trabajo de dominios transversales, para acelerar la toma de decisiones a través de la planificación, las operaciones y la sala de juntas", señaló Trygve Randen, director de Soluciones Digitales de Subsuelo de Schlumberger. "Al integrar el entorno DELFI y los flujos de trabajo de dominio con las soluciones de planificación empresarial de Quorum, conseguimos una primicia en el sector: una experiencia verdaderamente integrada que conecta todas las funciones de la organización".

Con el acuerdo, que entra en vigor de forma inmediata, Quorum y Schlumberger ya trabajan activamente con varias empresas energéticas importantes para mejorar su rendimiento y rentabilidad a través de una mejor planificación empresarial en toda su organización.

Acerca de Quorum Software Quorum Software, un proveedor de software especializado en la industria energética líder a nivel mundial, atiende a más de 1800 clientes en toda la cadena de valor de la energía en 55 países. Las soluciones de Quorum impulsan el crecimiento y la rentabilidad de las empresas energéticas al conectar a las personas, los flujos de trabajo y los sistemas con datos preparados para la toma de decisiones. Hace veinte años, ofrecimos el primer software de la industria para responsables de cuentas de plantas de gas. Hoy nuestras soluciones agilizan las operaciones empresariales con estándares de datos e integraciones de vanguardia en todo el sector. La industria energética mundial confía en los expertos y en las aplicaciones de Quorum para superar con éxito la transición energética y aportar valor, hoy y en el futuro. Para más información, visite quorumsoftware.com.

