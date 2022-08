Comunicado de prensa de Business Wire: Rêv Worldwide, Inc.,

Hoy, Rêv Worldwide, Inc., ("Rêv"), una empresa internacional de tecnología financiera, y Global Payments (NYSE: GPN), un proveedor de soluciones de software y tecnología de pagos líder en el mundo, anunciaron que Rêv, en asociación con fondos gestionados por Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight"), ha celebrado un contrato definitivo para adquirir el negocio de consumo de Global Payments en una transacción totalmente en efectivo por un valor de 1000 millones de USD. La adquisición trae de vuelta a los fundadores de Netspend, Roy y Bertrand Sosa, quienes también fundaron Rêv. Los hermanos Sosa aprovecharon los activos estratégicos de las dos entidades para construir una empresa global de alto crecimiento que cumple una misión de empoderamiento financiero e innovación de productos.

Para Searchlight, esta transacción representa otra excitante asociación con emprendedores tecnofinancieros que le permite al mismo tiempo respaldar el crecimiento y la innovación de servicios financieros para el consumidor en mercados desatendidos. Con esta venta, Global Payments cumple con su compromiso de desinvertir en el negocio de consumo de Netspend, lo que le permitirá a la empresa enfocarse en sus operaciones B2B fundamentales y en las oportunidades de crecimiento con Rêv como socio.

Desde que los Sosa fundaron Netspend en 1999, el negocio de consumo de la empresa creció hasta convertirse en un claro líder de la industria de tarjetas de débito y prepagas que presta servicios a millones de clientes en todo el país y procesa cientos de miles de millones de dólares en compras de los titulares de tarjeta. También estableció la red de socios minoristas más grande, con más de 130 000 sucursales en todo el país, donde los consumidores pueden cargar sus productos de tarjetas de débito y prepagas. Los productos de consumo de Netspend también están disponibles en línea a través de los canales web y móviles directos al consumidor.

"Completamos el ciclo de lanzar programas con socios de todo el mundo en nuestro proceso de prestar servicios financieros innovadores en los mercados masivos desatendidos. Estamos muy entusiasmados por la oportunidad de asociarnos con el equipo de consumo de Netspend y Searchlight mientras ofrecemos nuevos productos, nos extendemos hacia nuevos mercados y agregamos más valor para los clientes de todo el mundo" dijo Roy Sosa, Presidente y Director Ejecutivo de Rêv.

Christopher Cruz, socio de Searchlight, agregó "Las características de esta inversión son poco comunes. La combinación de una operación líder en la industria en el negocio de consumo de Netspend con la tecnología de plataforma moderna y las soluciones digitales de Rêv desbloquea un increíble potencial de crecimiento al satisfacer las necesidades de un mercado significativo y considerable. Esperamos asociarnos con Roy, Bertrand y el equipo de Rêv, mientras continúan con su misión de empoderar financieramente a los consumidores marginados a través de la innovación tecnofinanciera.

De acuerdo con un informe reciente de la industria, se ha proyectado que el mercado global de tarjetas prepagas, estimado en 1600 billones de USD en el año 2020, alcanzará los 2700 billones de USD para 2026, con una tasa promedio de crecimiento acumulado (Compound Annual Growth Rate, CAGR) del 9,6 % en el período de análisis.

Al aprovechar su plataforma patentada de pagos multidivisa y productos de lealtad, Rêv ofrece soluciones de pago creadas para dispositivos móviles y capacidades de banca como servicio para socios de todo el mundo, como Etihad Airways, Itaú Private Bank, LATAM Airlines; también ofrece productos de marca directos al consumidor que posee y gestiona, como la X World Wallet recientemente lanzada que ya está disponible en los EE. UU.

Bertrand Sosa, Presidente de Rêv, expresó "Las oportunidades de mercado para el negocio de consumo de Netspend siempre han sido masivas, tal como lo evidencia el historial de crecimiento que la empresa ha experimentado. Ahora, tenemos la oportunidad de expandirnos mundialmente al aprovechar las sinergias únicas que traemos con nuestro espíritu emprendedor".

Se espera que la transacción se concrete en el primer trimestre de 2023, y está sujeta a aprobación regulatoria y a las condiciones de cierre habituales.

Jefferies LLC trabaja como asesor financiero principal y Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero de Rêv. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP representa a Searchlight, Gunderson Dettmer asesora a Rêv.

Evercore se desempeña como asesor financiero de Global Payments y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz representa a Global Payments en la transacción.

Acerca de Rêv

Rêv es una empresa de tecnología financiera, fundada por Roy y Bertrand Sosa, pioneros de la industria del débito prepago, dedicada a brindar experiencias de pago innovadoras a los consumidores de todo el mundo. Sus soluciones están impulsadas por la plataforma de procesamiento de pagos multidivisa y multilingüe patentada por la empresa. Con una vasta experiencia en la promoción de una serie de primicias en la industria de pagos, Rêv se enfoca en la banca internacional y sectores de viajes. Rêv se ha asociado con empresas de todo el mundo para lanzar productos en América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico. Obtenga más información en www.revworldwide.com.

Acerca de Searchlight

Searchlight es una firma de inversiones privada mundial con más de 10 mil millones de USD en activos bajo gestión, y oficinas en Nueva York, Londres y Toronto. Searchlight busca invertir en negocios en los que su capital a largo plazo y su apoyo estratégico aceleren la creación de valor para todas las partes interesadas. Para obtener más información, visite www.searchlightcap.com.

Acerca de Netspend

Netspend es un proveedor líder de soluciones financieras y pagos para consumidores y negocios. Desde soluciones de tarjetas de débito y prepagas hasta servicios de movimientos monetarios y cuentas digitales, Netspend cuenta con una ampla variedad de productos y tecnologías que ofrecen experiencias excepcionales a sus clientes y socios comerciales. Para obtener más información, visite www.netspend.com, y siga a Netspend en Twitter, LinkedIn y Facebook.

Acerca de Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) es una compañía líder de tecnología de pagos que ofrece servicios y software innovadores a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestras tecnologías, servicios y experiencia de los miembros del equipo nos posibilitan brindar una amplia gama de soluciones que permiten a nuestros clientes operar sus empresas de manera más eficaz a través de una variedad de canales alrededor del mundo.

Con sus oficinas centrales en Georgia y aproximadamente 25 000 miembros del equipo en todo el mundo, Global Payments es una compañía Fortune 500® y miembro del S&P 500 con un alcance mundial que abarca 170 países en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América Latina. Para obtener más información, visite www.globalpayments.com y siga a Global Payments en Twitter (@globalpayinc), LinkedIn y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

