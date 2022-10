Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Southern Cross Electrical Engineering (SCEE) ha cambiado por Rimini Street para el soporte de sus aplicaciones Oracle. El acuerdo permite a SCEE mantener mejor sus aplicaciones Oracle durante la expansión del negocio y en medio de una escasez de habilidades de TI en toda la industria.

Además, el soporte de Rimini Street significa que SCEE ha liberado presupuesto y recursos de TI para centrarse en proyectos de innovación y transformación que mejoran la eficiencia y la competitividad de toda la organización.

"Una inversión en software empresarial debería impulsar un negocio, no frenarlo", dijo Daniel Benad, vicepresidente de grupo y director general regional de Oceanía de Rimini Street. "Desgraciadamente, para muchas organizaciones, las cuotas anuales de mantenimiento del proveedor no sólo son caras, sino que agotan valiosos recursos internos. Estos dos factores conspiran para acotar la innovación en las empresas de todo el mundo, cuando el mantenimiento y el soporte deberían hacer lo contrario y proporcionar a las empresas la flexibilidad y el tiempo para desarrollar estratégicamente su camino inteligente hacia el futuro".

SCEE es una empresa líder en servicios de electricidad, instrumentación, comunicación y mantenimiento que opera en Australia desde 1978. La organización se compone de unidades de negocio y adquisiciones que abarcan las infraestructuras comerciales, mineras, industriales, de servicios públicos, de transporte y de energía, con un enfoque en la descarbonización. Estas unidades aprovechan las habilidades y los sistemas de cada una, con el objetivo de asociarse en todo el negocio para mejorar la eficiencia. La función de las TIC del Grupo es simplificar los sistemas y procesos que se utilizan en las distintas unidades y garantizar que se optimice la colaboración.

SCEE aprovecha una plataforma de servicios compartidos para optimizar los costos y el valor

SCEE confiaba en sus aplicaciones Oracle como plataforma tecnológica compartida, pero la empresa experimentaba gastos costosos de soporte de software del proveedor y requería una cantidad excesiva de recursos informáticos internos para gestionar la plataforma. Además, el proveedor de software exigía una actualización obligatoria, costosa e innecesaria para mantener el soporte completo del proveedor, a pesar de que la versión actual de SCEE era estable, estaba probada y satisfacía sus necesidades.

"El soporte anual y el mantenimiento de Oracle eran demasiado caros, y los diversos matices hacían que las aplicaciones fueran difíciles de gestionar internamente; no satisfacían nuestras necesidades", dijo Imre Szabo, director de TIC del grupo SCEE.

Sin recursos internos disponibles, SCEE no podía centrarse en su estrategia de crear una plataforma de aplicaciones empresariales que fomentara la colaboración y optimizara la eficiencia y la productividad en todo el grupo. La SCEE quería encontrar una forma de evitar una costosa actualización y, al mismo tiempo, reducir tanto los costos de mantenimiento anual como el esfuerzo laboral interno requerido por su equipo de TI para mantener el sistema en funcionamiento de forma fluida y fiable.

La empresa comenzó a buscar opciones de terceros y recurrió a Rimini Street para que se encargara del mantenimiento y el soporte de sus aplicaciones Oracle.

El apoyo "cinco estrellas" y el presupuesto y los recursos adicionales ayudan a acelerar la transformación

Cada cliente de Rimini Street se beneficia del modelo de soporte de software empresarial flexible y de primer nivel de la compañía, incluido su Acuerdo de Nivel de Servicio líder en la industria de tiempos de respuesta de 10 minutos para todos los casos críticos de Prioridad 1. A todos los clientes también se les asigna un Ingeniero de Soporte Principal con un promedio de 20 años de experiencia en software empresarial y respaldado por un equipo de ingenieros funcionales y técnicos. Además, Rimini Street puede dar soporte a las aplicaciones Oracle actuales de SCEE más allá del plazo de soporte dictado por el proveedor.

"Pasar a Rimini Street nos ha liberado para mejorar los servicios empresariales, las cargas de trabajo y los procesos, y nos ha garantizado no tener que emprender una actualización costosa e innecesaria de una versión de Oracle que es perfecta para nuestras necesidades", dijo Szabo. "Ahora, nuestro personal clave puede abordar las ineficiencias en materia de adquisiciones, facturación o hotdesking (uso compartido) y buscar formas innovadoras de mejorar nuestra forma de hacer negocios".

El equipo de SCEE tiene ahora el tiempo adicional en el día y el presupuesto necesario para centrarse en las iniciativas empresariales estratégicas, incluido un cambio hacia un servicio de nube híbrida que permitirá a las múltiples unidades de negocio de SCEE colaborar y operar más fácilmente. Además, la SCEE ha recibido un servicio superior cada vez que se plantean tickets de soporte.

"El departamento de TI deja reseñas independientes para cada ticket de soporte cerrado y son casi todas de cinco estrellas", dijo Szabo. "Pasar al soporte de terceros no era sólo para reducir el costo, sino también para reducir el esfuerzo necesario para tratar con el proveedor de software. Rimini Street tenía una gran reputación de proporcionar un servicio excepcional y al mismo tiempo ser increíblemente fácil de trabajar, y nuestras experiencias con ellos hasta ahora validan esa reputación".

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del grupo Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4.800 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en esta comunicación no son hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "puede", "debería", "haría", "planea", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "parece", "busca", "continúa", "futuro", "hará", "espera", "perspectiva" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se basan en varias suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones de los resultados reales, ni tampoco son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, la cantidad y el momento de las recompras, si las hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones de servicio de la deuda y los pactos financieros y operativos de nuestra línea de crédito en nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluyendo la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro tipo de interés de referencia; la duración y los impactos económicos, operativos y financieros en nuestro negocio de la pandemia COVID-19, así como las acciones tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva, como la inflación, el aumento de los tipos de interés y las variaciones de los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afecten a la industria en la que opera Rimini Street y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial al que se enfrentan nuestros clientes y potenciales y nuestra capacidad para atraer y retener a los clientes y seguir penetrando en nuestra base de clientes los acontecimientos catastróficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidos el terrorismo y las acciones geopolíticas específicas de una región internacional; la evolución adversa y los costos asociados a la defensa de los litigios pendientes o de cualquier nuevo litigio; nuestra necesidad y capacidad de obtener financiación adicional de capital o de deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, incluso en el marco de nuestra línea de crédito; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera y nuestra capacidad para remediar cualquier debilidad material identificada en nuestros controles internos; los cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o el hecho de que no establezcamos reservas adecuadas para los eventos fiscales; la actividad competitiva de productos y precios; los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte de los clientes de nuestros productos y servicios, incluida nuestra oferta de Servicios de Gestión de Aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gestión de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener a empleados calificados y personal clave; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de las acciones de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en los resultados de nuestras operaciones, incluidos los ciclos de renovación de los contratos de soporte de software suministrado por los proveedores y los servicios gestionados; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la seguridad informática, para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con la normativa sobre privacidad y protección de datos; y las que se analizan bajo los títulos "Factores de riesgo" y "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de agosto de 2022, y según se actualice de vez en cuando en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre eventos futuros y opiniones a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores modificarán las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street se exime específicamente de cualquier obligación de hacerlo, excepto si lo exige la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y en otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005671/es/

Contacto

Natalie Silva Rimini Street, Inc. 210-517-1655 pr@riministreet.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.