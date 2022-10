Comunicado de prensa de Business Wire: Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation, (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo especializada en automatización industrial y transformación digital, anuncia que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir CUBIC, una empresa de sistemas modulares para la construcción de cuadros eléctricos. CUBIC, fundada en 1973, presta servicio a sectores de rápido crecimiento, como las energías renovables, los centros de datos y las infraestructuras, y tiene su sede en Bronderslev (Dinamarca).

Los sistemas modulares eficientes y flexibles de CUBIC, junto con los dispositivos inteligentes y la experiencia industrial de Rockwell, beneficiarán a los clientes con un time to market más rápido, que permitirá aplicaciones a nivel de planta más amplias para el control de motores inteligentes, además de generar datos inteligentes para aumentar la sostenibilidad y la productividad.

El modelo de socio consolidado de CUBIC dará a Rockwell la posibilidad de construir una mayor red de socios para las ofertas de control de motores inteligentes en Asia, Europa y América Latina. La empresa aportará nuevos clientes y socios en las industrias híbridas y de procesos. Además, con CUBIC se ampliará el acceso de Rockwell al mercado de las energías renovables y las soluciones para centros de datos.

"Las soluciones innovadoras de control de motores de CUBIC refuerzan nuestra cartera de tecnologías líderes de control para motores inteligentes", comentó Bob Buttermore, vicepresidente y director general de Power Control Business de Rockwell. "Estamos encantados de recibir a un equipo talentoso con experiencia especializada en diseño estructural, sistemas de energía y estándares globales".

"Entrar a formar parte de Rockwell nos permitirá ampliar nuestras relaciones y acelerar nuestro crecimiento global", señaló Jacob Moller Knudsen, CEO de CUBIC. "Es una combinación perfecta con la que podremos ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en el futuro".

Una vez cerrada la operación, CUBIC pasará a formar parte del negocio de Power Control de Rockwell, dentro del segmento operativo de Dispositivos inteligentes.

Según las previsiones, CUBIC facturará más de 75 millones de dólares en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre. La transacción está sujeta a la aprobación reglamentaria habitual y su cierre está previsto para finales de 2022.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation (NYSE: ROK), es uno de los referentes mundiales de la automatización industrial y la transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para ampliar lo que es humanamente posible, con el fin de que el mundo sea más productivo y sostenible. Con sede en Milwaukee (Wisconsin), Rockwell Automation tiene una plantilla de aproximadamente 25.000 personas dedicadas a resolver problemas para nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo llevamos la Empresa Conectada a las empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

Acerca de CUBIC

CUBIC se fundó en 1973 a partir de una idea original de un sistema modular para la construcción de cuadros eléctricos. Gracias a esta idea, CUBIC se ha convertido desde sus inicios en un socio global y reconocido dentro de la electromecánica y con una gama de productos que abarca cualquier tipo de recinto. Las soluciones de CUBIC se utilizan en la industria, en la minería y en los aeropuertos.

