Comunicado de prensa de Business Wire: Servify

Servify, una plataforma de gestión del ciclo de vida del producto, recibió con éxito la certificación de controles de sistema y organización 2 (System and Organization Controls, SOC 2) Tipo II aclamada internacionalmente. Este logro refleja el compromiso de Servify con los niveles más altos del cumplimiento de los datos y la seguridad.

El informe de SOC 2 Tipo II en Servify, desarrollado por el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados(American Institute of Certified Public Accountants, AICPA), verifica la existencia de controles internos que se diseñaron e implementaron para cumplir los requisitos correspondientes a los principios de seguridad establecidos en los principios y los criterios de servicios de confianza para la seguridad. Proporciona una revisión exhaustiva sobre cómo los controles internos de Servify afectan la seguridad, la disponibilidad y la integridad de procesamiento de los sistemas que utiliza para procesar los datos de los socios y los usuarios, junto con la confidencialidad y la privacidad de la información procesada por estos sistemas.

Servify aprobó la evaluación de auditoría en menos de tres meses y, de esta manera, consolidó su compromiso con el cumplimiento de los datos y la seguridad. La auditoría la llevó a cabo de forma independiente una de las cuatro grandes firmas de auditoría.

"Hemos estado comprometidos a mantener los más altos estándares de seguridad y esto se alinea fundamentalmente con nuestra visión en términos de lo que queremos hacer para nuestros consumidores. A medida que avanzamos rápidamente, estamos preparados para proteger a todos los clientes y los datos almacenados de los consumidores a través de las mejores prácticas de seguridad. La certificación SOC 2 Tipo II también consolida la visión de Servify de proporcionar servicios de posventa seguros y genuinos para las principales marcas en todo el mundo", indicó Seema Sharma, jefa de Seguridad de la Información y Privacidad de los Datos, Servify.

Acerca de Servify

Servify implementa una plataforma de gestión del ciclo de vida del producto para los principales fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) en todo el mundo, ayuda a que los consumidores compren productos de manera accesible, protejan los productos durante el uso o prolonguen la cobertura, y ayuda con el intercambio/la actualización durante el final del ciclo de vida útil. Desde sus comienzos en 2015, Servify, con sede en India, trabaja como socio con más de 50 OEM principales en todo el mundo, como Apple, Samsung, HP, OnePlus, Vivo, Xiaomi, etc., en múltiples geografías, y proporciona estos servicios en una oferta de etiqueta blanca. La plataforma Servify procesa más de 3 millones de transacciones mensuales, con más de 250 000 usuarios de la plataforma distribuidos en minoristas, centros de servicio, centros de contacto y equipos de administración en todo el mundo que atienden a millones de consumidores.

Para obtener más información sobre Servify, visite www.servify.tech

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220726006206/es/

Contacto

Debapriya Ghosh Biswas directora de Comercialización +91-9833086156; debapriya.g@servify.tech

Rethu Panicker gerenta ejecutiva de Comunicaciones Corporativas +91-9867181043; rethu.p@servify.tech

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.