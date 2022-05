Comunicado de prensa de Business Wire: SES

SES y COMNET anuncian que las dos empresas han ampliado su colaboración de largo plazo para proporcionar conjuntamente servicios de banda ancha de alto rendimiento y de próxima generación para habilitar aplicaciones que apoyan los sectores de la agricultura, el comercio, el turismo, la energía, las finanzas, la salud y la educación en toda América Central. El proveedor de servicios guatemalteco aprovechará la capacidad en banda Ka del satélite SES-17 y los servicios gestionados de SES para ofrecer una nueva solución empresarial QUANTTUM Ka, una adición a la cartera de servicios de banda ancha QUANTTUM de COMNET.

Durante los últimos 15 años, COMNET ha estado aprovechando la amplia flota de satélites de SES y los servicios administrados en banda C, banda Ku y ahora en banda Ka para proporcionar servicios de conectividad fiables a zonas desatendidas del istmo. Impulsada por el primer satélite geoestacionario (GEO) de alto rendimiento que opera en la banda Ka, la solución QUANTTUM Ka de COMNET proporcionará servicios de conectividad a Internet de alta calidad, fiables y rápidos para ayudar a acelerar el acceso digital en la región, especialmente mientras los países siguen adaptándose y respondiendo a la pandemia. La solución potenciará las aplicaciones de telemedicina, educación a distancia e Internet de las Cosas, al tiempo que apoyará soluciones de continuidad de negocio con servicios de redundancia para ayudar a mitigar el impacto de los desastres naturales en una región propensa a los fenómenos meteorológicos y geológicos.

"La asociación de largo plazo entre COMNET y SES mantiene un ciclo virtuoso de innovación en tecnologías satelitales que mejoran el acceso a la conectividad de Internet de banda ancha con alta disponibilidad y cobertura perfeccionada", dijo Jorge Eskenasy, CEO de COMNET. "Estamos orgullosos de ser la primera empresa de la región en brindar soluciones de banda Ka a través de SES-17 en Centroamérica".

"SES-17 es un satélite GEO de muy alto rendimiento que incorpora tecnologías de vanguardia para brindar la mejor experiencia de conectividad a nuestros clientes en todo el continente americano. Estamos encantados de seguir creciendo con COMNET como un socio sólido, y de llevar al mercado las capacidades inigualables del satélite más avanzado y versátil de la flota de SES", dijo Omar Trujillo, Vicepresidente de Ventas de Redes para las Américas de SES.

SES-17 fue construido por Thales Alenia Space y lanzado en octubre de 2021 por Arianespace desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Equipado con un sistema de propulsión totalmente eléctrico, el satélite alcanzará la órbita a partir de mediados de 2022. Se trata de un satélite de última generación que ofrece una amplia cobertura en América, el Caribe y el Océano Atlántico desde su posición orbital de 67,1 grados Oeste.

Acerca de SES

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de video de SES transmite acerca de 8 400 canales y tiene un alcance sin precedentes de 366 millones de hogares, a los que ofrece servicios multimedia gestionados, tanto para contenido lineal como no lineal. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (código bursátil: SESG). Para más información, visite: www.ses.com.

Acerca de COMNET

COMNET es una empresa de telecomunicaciones líder en Centroamérica especializada en Internet y conectividad de datos para el mercado empresarial e institucional. Con presencia en la región durante más de 20 años, COMNET ofrece un conjunto de telecomunicaciones híbridas que incluyen tecnologías de fibra óptica, inalámbricas y satelitales para maximizar la cobertura, el ancho de banda y la confiabilidad. Al introducir el concepto de Redundancia Real en el mercado (fibra + satélite), ofrece el mayor tiempo de actividad con una atención al cliente insuperable a través del Centro de Operaciones Tecnológicas (CTC) de COMNET. COMNET ofrece una cartera de soluciones de conectividad, redes y nube a clientes en múltiples industrias, como la agricultura, la energía, la construcción, el comercio minorista, la banca, las telecomunicaciones y el gobierno, impulsada por el propósito de "Conectar un mundo mejor". Para más información, por favor, visite: www.comnetsa.com.

