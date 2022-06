Comunicado de prensa de Business Wire: SES

SES anunció hoy que su nuevo satélite geoestacionario de banda Ka, SES-17, ahora está en pleno funcionamiento sobre las Américas, el Caribe y el Océano Atlántico a 67.1 grados oeste. El satélite de propulsión totalmente eléctrica alcanzó la órbita según lo programado después de meses de elevación y pruebas exitosas en órbita.

SES-17, credit: Thales Alenia Space

SES-17 es un satélite de muy alto rendimiento construido por Thales Alenia Space y ya está listo para brindar servicios de conectividad sin precedentes a los clientes en los mercados aeronáutico, marítimo, empresarial y gubernamental, ya sea en tierra, en el mar o en los cielos. El socio principal de SES-17, Thales InFlyt Experience, aprovechará SES-17 para FlytLive, una solución de conectividad de aviación de última generación que mejora las experiencias Wi-Fi a bordo de aviones comerciales en las Américas y el Caribe. Además, los clientes empresariales clave en Brasil, Argentina, Colombia, México, Canadá, incluidos SSi Canada y COMNET, ahora expandirán el alcance y la capacidad de sus redes de banda ancha a áreas más remotas.

Con una carga útil totalmente digital impulsada por el procesador de transpondedor digital más potente en órbita, una flexibilidad inigualable y casi 200 haces de usuario, SES-17 marca no solo un desarrollo significativo en la tecnología satelital, sino que también es el primer paso en la integración de la red multi órbita de SES. La carga útil digital de la nave espacial es compatible con el software del control adaptativo de recursos (ARC, en inglés), lo que la hace interoperable con el sistema de comunicaciones satelitales de segunda generación en órbita terrestre media (MEO, en inglés) de SES, O3b mPOWER, que se lanzará en los próximos meses.

"Estamos entusiasmados de que el muy esperado satélite SES-17 comience a brindar servicios, mientras redefine y transforma el panorama digital para muchas aplicaciones diferentes en las Américas y, en última instancia, brinde conectividad de alta velocidad a las personas donde sea que estén", dijo Ruy Pinto, Chief Technology Officer de SES. "En SES, estamos muy agradecidos con nuestros socios de Thales Alenia Space y Arianespace que han compartido nuestra visión en cada paso de la trayectoria de SES-17 a la órbita".

SES-17 se lanzó con éxito a bordo de un lanzador Ariane 5 operado por Arianespace desde el puerto espacial europeo en Kourou, Guayana Francesa, el 23 de octubre de 2021 a las 23:10 hora local (02:10 UTC). SES-17 es el 37º satélite de SES lanzado por Arianespace y el 30º proyectado por Thales Alenia Space, que se une a la actual red de SES de 70 satélites.

Acerca de SES

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de video de SES transmite ~8,200 canales y tiene un alcance sin precedentes de 366 millones de hogares, a los que ofrece servicios multimedia gestionados, tanto para contenido lineal como no lineal. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (código bursátil: SESG). Para mayor información, visite: www.ses.com.

