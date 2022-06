Comunicado de prensa de Business Wire: SHO Group

Hoy, SHO Group (anteriormente JSSK Group) salió del modo discreto para revelar los proyectos muy esperados que el grupo ha estado desarrollando desde que anunció la firma de su primer contrato de arrendamiento en septiembre de 2019.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220601006057/es/

SHO Group Launches Restaurant on San Francisco's Salesforce Park and Global NFT-based Membership Club (Photo: SHO Group)

UNA PLATAFORMA DE HOSPITALIDAD EXPERIENCIAL

SHO Group es una plataforma de hospitalidad experiencial que construye comunidades a través de la creación de experiencias únicas para los huéspedes en los conceptos de alta cocina, vida nocturna y comida al por menor. El equipo está dirigido por el empresario de alimentos y tecnología Josh Sigel, y el célebre chef homónimo de SHO, galardonado chef de élite de Silicon Valley, Shotaro ("Sho") Kamio. La empresa en solitario de Kamio, Iyasare, que abrió en Fourth Street en Berkeley en 2013, ha sido su proyecto más reconocido y aclamado hasta la fecha. Entre los inversores en SHO Group se encuentran Salesforce, Erica y Jeff Lawson (director ejecutivo de Twilio), Craig Ramsey (Fundador de Vlocity), Dan Springer (director ejecutivo de DocuSign) y Drew Houston (director ejecutivo de DropBox). SHO Group también se asoció con Carlo Serafini y Ed Lambert de Bridge Bank, con sede en el Área de la Bahía, para sus necesidades bancarias.

UBICACIÓN ICÓNICA

El primer proyecto de restaurante del grupo, SHO, presentará una experiencia culinaria de entretenimiento y vida nocturna nunca antes vista en el Área de la Bahía. SHO se ubicará en lo alto del hito más nuevo de San Francisco en el corazón de la ciudad, el Centro de Tránsito de Salesforce de Transbay Joint Powers Authority. El restaurante está ubicado en la azotea del Centro, un oasis urbano público de 5,4 acres en el cielo llamado Salesforce Park. Para honrar y elevar la ubicación de clase mundial del restaurante, SHO Group se ha asociado con el estudio de San Francisco de la elogiada firma de diseño internacional AvroKO, que está detrás de algunos de los restaurantes más icónicos del mundo; así como el galardonado estudio hermano de AvroKO, Brand Bureau, que creó la marca SHO.

COCINA EXPERIENCIAL

La experiencia culinaria será tan única y emocionante como el propio espacio. Chef Sho ofrecerá una tradición culinaria japonesa nunca antes introducida en los EE. UU.: cocina Irori, una cocina rústica de casa de campo, que SHO planea centrar alrededor de una chimenea de 40 pies cuadrados usando solo carbón y leña para producir el fuego para cocinar ingredientes locales frescos. El Sky Lounge de la azotea contará con un moderno bar de sushi japonés, tapas y platos pequeños. Al frente de la oferta de sushi de SHO estará el maestro de sushi del Área de la Bahía y chef con estrella Michelin, Masaki Sasaki.

"SHO será la culminación de mi creatividad culinaria inspirada en la estacionalidad, la simplicidad y la sorpresa. Es un privilegio introducir la cocina Irori en los EE. UU. en un lugar único", dijo Kamio. "Cocinar al fuego de la forma en que lo hicieron la gente común y los granjeros japoneses durante siglos produce platos cargados de umami que deleitan, impulsan la conversación y restauran el sentido de comunidad que una vez se vivió junto a la chimenea".

Además de su concepto de restaurante, SHO Group también ha anunciado SHO Market (Mercado SHO), un mercado de comida japonesa que estará ubicado en la planta baja del Salesforce Transit Center. Los visitantes del mercado podrán elegir entre una selección de cajas bento recién hechas con ingredientes de la misma calidad que SHO. Además, SHO Market ofrecerá ensaladas frescas para llevar, platos inspirados en la comida callejera, manjares preenvasados, sakes seleccionados y una selección de hermosos artículos para el hogar hechos a mano.

NFT GLOBALES

SHO Group pronto lanzará un exclusivo club de membresía basado en NFT que brinda a sus miembros acceso a experiencias inmersivas y servicios especializados en toda la plataforma de SHO Group inicialmente centrada en su restaurante insignia, SHO. Ofrecida como NFT, la membresía del Club SHO se convierte en un activo para los miembros. Es verificable públicamente en la cadena de bloques y luego puede venderse o transferirse en el mercado secundario. El uso de NFT respalda la misión del grupo de crear comunidades que inspiren a las personas a descubrir, crecer, apoyar y conectarse, brindando a los miembros un valor exponencial durante muchos años.

El Club SHO tendrá tres niveles de membresía, todos los cuales otorgarán acceso a un menú solo para miembros y un salón privado ubicado en el nivel de la azotea del restaurante. Un conserje exclusivo del Club SHO estará disponible para todos los miembros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo reservas prioritarias, un automóvil de cortesía para recoger y dejar, y así garantizar que cada momento de la experiencia SHO sea fácil y memorable. La membresía de nivel medio proporcionará beneficios adicionales, que incluyen cenas Omakase seleccionadas de manera única con invitados famosos, grupos de expertos y programación educativa. El nivel más alto de membresía otorgará beneficios similares a los de la propiedad e incluirá un viaje único altamente personalizado a Japón que brindará un acceso sin precedentes a experiencias únicas y lugares que no están disponibles para el público. Todos los miembros iniciales del Club SHO serán conocidos como miembros fundadores y tendrán la única membresía de acceso global de por vida. Los miembros fundadores tendrán acceso a todos los lugares y experiencias futuras de SHO Group.

"SHO Group tiene como objetivo desafiar las expectativas y cambiar las perspectivas a través de momentos significativos e interacciones que reescriben las reglas de la hospitalidad", dijo Josh Sigel, director ejecutivo de SHO Group. "No podríamos estar más emocionados de traer una experiencia culinaria de clase mundial y una vida nocturna muy necesaria al Área de la Bahía junto con el Club SHO, uno de los primeros clubes de hospitalidad experiencial basados en NFT a nivel mundial. San Francisco es solo el comienzo".

Para obtener más información sobre SHO Group o sobre cómo obtener una membresía del Club SHO, visite https://shogroup.com o síganos en Twitter en @shoclubsf.

SOBRE EL SHO GROUP

SHO Group es una plataforma global de hospitalidad experiencial que construye comunidades a través de la creación de experiencias únicas para los huéspedes en los conceptos de alta cocina, vida nocturna y comida al por menor. En 2023, el primer conjunto de experiencias del grupo debutará en San Francisco, incluido SHO, su restaurante japonés homónimo ubicado en lo alto del emblemático edificio Salesforce Park de San Francisco; SHO Market, un concepto de venta minorista de comida japonesa; y el Club SHO, un exclusivo NFT basado en club de membresía que brinda a sus miembros acceso a experiencias y servicios únicos en toda la plataforma del SHO Group inicialmente centrado en su restaurante, SHO.

SHOen Salesforce Park de TJPA: 425 Mission St, San Francisco, CA 94105Sitio web: shogroup.com| Twitter:@SHOClubSF| Instagram:@SHOClubSF

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220601006057/es/

Contacto

af&co. | Anais Smith press@shogroup.com | (415) 707-7746

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.