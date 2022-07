Comunicado de prensa de Business Wire: SIAL

La fuente de inspiración para la comunidad mundial de la industria alimentaria, SIAL, crea sinergias entre varias partes interesadas con el objetivo de aproximarse a un impulso colectivo positivo y proporcionar ideas para desarrollar los alimentos del futuro. Tanto el chef como SIAL comparten un compromiso con el cambio.

#SEA PARTE DEL CAMBIO es un tema acorde a los valores que defiende el chef Mauro Colagreco, chef y dueño del restaurante le Mirazur, que tiene 3 estrellas Michelín y está ubicado en Menton, y patrocinador del SIAL Paris 2022

"Me esfuerzo por garantizar que las personas de este planeta se alimenten en forma adecuada. Es importante para nuestra salud y también para nuestra Tierra. Cada vez que comemos, declaramos en qué planeta queremos vivir. Por eso, me identifico con el tema "Sea parte del cambio". El mundo ya ha cambiado, tenemos que ponernos al día".

VISIÓN DE SIAL

Nuestros tres socios Kantar, ProtéinesXTC y NPD analizaron las tendencias y los cambios internacionales principales, exclusivamente para SIAL. En estas investigaciones, se demostró que, en un mundo incierto, los consumidores siguen convencidos de que lo que tienen en el plato condiciona el mundo en el que viven. El plato y las decisiones alimentarias exceden la mera satisfacción de una necesidad básica cotidiana.

Los 4 puntos cardinales de estas tendencias alimentarias:

En los últimos dos años, ineludiblemente, han surgido factores estructurales fundamentales, cuya intensidad y rapidez dependen, sin duda, de nuestras desigualdades culturales y económicas, y de nuestras paradojas y contradicciones.

-- Más naturaleza: la salud está más presente que nunca en nuestros platos

-- Más medioambiente y ética: CSR entra en juego

-- Más placer: compromiso social en las decisiones alimentarias

-- Transformación digital: a su servicio

Encuentre los resultados detallados de nuestras tres investigaciones en SIAL Insights (visión de SIAL) a disposición de quienes las soliciten.

INFORMACIÓN CONCRETA DE SIAL

Del sábado 15 al miércoles 19 de octubre de 2022

ZONA PARA PERIODISTAS EN LA EXPOSICIÓNSala 6

PIDA SU ACREDITACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓNTarjeta de acceso al SIAL Paris

MIRE LA REPETICIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL 21/6/2022https://youtu.be/9QXPNQfZQ5Y

