Comunicado de prensa de Business Wire: Signifyd

Signifyd, el proveedor líder de protección de comercio digital, anunció hoy una alianza con Google Cloud que fortalecerá el comercio en línea. La alianza reúne la Plataforma de protección parae-commerce de Signifyd y reCAPTCHA Enterprise de Google Cloud Marketplace, que protege los sitios web de actividades fraudulentas, spam y abuso.

Signifyd es especialista en la prevención del fraude en el comercio electrónico y, ahora, también brinda a los comercios una protección contra contracargos en Google Cloud Marketplace. La combinación de las soluciones de machine learning de Signifyd y reCAPTCHA Enterprise juntos fortalecerán la capacidad de los comercios para detectar agentes maliciosos y prevenir el fraude.

"Ayudar a los comercios a proteger su sitio web contra actividades fraudulentas es importante para proteger la experiencia general del cliente", dijo Cy Khormaee, gerente de productos de Google Cloud. "Nos complace tener la plataforma de protección para e-commerce de Signifyd disponible en Google Cloud Marketplace y, junto con la empresa reCAPTCHA de Google Cloud, ofrecer a los clientes un acceso más fácil a las tecnologías que necesitan para proteger las experiencias de compra de sus clientes".

Dado que el comercio electrónico se ha convertido en una parte más importante de las ventas en el retail, los ataques defraude han crecido en número y sofisticación. Los comercios se encuentran con el reto de protegerse sin crear barreras que frustren a los consumidores legítimos y disminuyan el valor de vida del cliente.

"Nos complace asociarnos con Google Cloud para proteger a las empresas contra el fraude en los pagos", dijo Raj Ramanand, director ejecutivo de Signifyd. "Con reCAPTCHA y Signifyd, estamos ofreciendo una solución completa e innovadora al mercado no solo para proteger contra pedidos fraudulentos, sino también para garantizar que los pedidos buenos no sean rechazados".

Juntos, la plataforma de protección para e-commerce de Signifyd y la empresa reCAPTCHA de Google Cloud recopilan inteligencia comportamental y de transacciones a lo largo del recorrido de compra digital, tanto en el sitio como en el proceso de pago y después del pago. La potente combinación automatiza el flujo de pedidos del comercio electrónico, proporciona soluciones inteligentes para gestionar las políticas de protección del negocio y ofrece una garantía financiera contra contracargos en pedidos aprobados.

Para profundizar aún más su relación con Google Cloud, Signifyd también anunció que se ha convertido en uno de los primeros proveedores de prevención del fraude en añadir Google Cloud a su pila tecnológica.

La asociación de Signifyd con Google Cloud ayuda a los comercios a resolver un desafío de larga duración: la dependencia tradicional del e-commerce en una visión limitada cuando se trata de la seguridad de los pagos. Los comercios, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago suelen trabajar para evaluar el riesgo independientemente con conjuntos de datos aislados. Según Signifyd, eso lleva a algunos comercios a rechazar hasta el 10 % de los pedidos entrantes (y en algunos casos más), mientras que las instituciones financieras rechazan ventas adicionales en un esfuerzo por evitar el fraude a los consumidores.

Aunque algunos comercios siguen confiando en las soluciones heredadas contra el fraude, las redes de fraude siguen innovando. Los defraudadores recurren cada vez más a los ataques automatizados para operar a gran escala, al mismo tiempo que lanzan ataques de cardingpara verificar las credenciales de pago robadas, intentan apropiar una cuenta mediante inicios de sesión de prueba y error y coordinan compras automatizadas para acaparar el mercado de reventa de productos limitados. De hecho, los ataques de bots aumentaron un 151 % hasta la fecha en 2022, en comparación con el mismo período de hace un año, según Signifyd.

La incorporación de Google Cloud a la pila tecnológica de Signifyd y la adición de las soluciones de Signifyd a Google Cloud Marketplace proporcionan a marcas empresariales la mayor escalabilidad, disponibilidad y visibilidad necesarias para gestionar el fraude y el abuso en la nueva era del comercio electrónico. nalistas han observado que las empresas recurren cada vez más a Google Cloud Platform por su capacidad para admitir aplicaciones avanzadas y gestión de datos, así como por la fácil integración de API que ofrece con otras soluciones basadas en la nube.

Raj Ramanand, director ejecutivo de Signifyd, se unirá a Cy Khormaee, gerente de productos de Google Cloud, en Google Cloud Next '22, que comienza el 11 de octubre, para hablar De la protección de las empresas frente al fraude en los pagos y en la apropiación de cuentas.

Acerca de Signifyd

Signifyd proporciona una plataforma integral de protección para el comercio electrónico que aprovecha su red de comercios para potenciar la conversión, automatizar la experiencia del cliente y eliminar el fraude y el abuso de consumidores para los minoristas. Sus soluciones proporcionan la transparencia y el control que las marcas necesitan para tener éxito en el mundo del comercio que cambia rápidamente. Signifyd, que es el proveedor líder de seguridad de pagos y prevención de fraudes para los 1000 principales retailers en 2022, tiene su sede en San José, California, con oficinas en Denver, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Belfast y Londres.

