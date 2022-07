Comunicado de prensa de Business Wire: SMOORE

SMOORE, principal fabricante de dispositivos para vapeo del mundo, ha anunciado hoy que ha puesto en marcha el primer proyecto de investigación de seguimiento de la adicción a la nicotina en tiempo real.

En colaboración con el Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen (SIAT), el nuevo proyecto de investigación de SMOORE tiene como objetivo estudiar la mejor manera de reducir al mínimo la potencia de la nicotina en los productos de vapeo y en última instancia, llevarla por debajo de los niveles que causan adicción.

El Laboratorio de Plasticidad Neural de Shenzhen, con el auspicio del premio Nobel, el Dr. Erwin Neher, es el sexto laboratorio que lleva el nombre de un premio Nobel en Shenzhen y el primero que se dedica a la neurociencia. "El laboratorio se especializa en la investigación del cerebro humano para comprender mejor los mecanismos de la enfermedad y la adicción, aplicando las tecnologías más avanzadas de la neurociencia moderna".

Esta investigación conjunta estudiará la secreción y el metabolismo de la dopamina en cerebros de animales y utilizará estos datos para simular el estado del cerebro humano al ingerir nicotina. El laboratorio llevará a cabo ensayos controlados, en los cuales se expondrá al sujeto experimental a los ambientes de aerosol generados por la atomización de FEELM y el del tabaco combustible.

El proyecto apunta a reducir la ingesta de nicotina y la consecuente dependencia de esta sustancia, entre los vapeadores adultos. La investigación también ayudará al equipo de I+D de SMOORE a mejorar el diseño de los dispositivos de vapeo, incluso a través de cambios en los elementos de calentamiento y los atomizadores, para mejorar la experiencia de vapeo con un aumento de la eficiencia de suministro.

Los investigadores que trabajan en el proyecto monitorizarán la atomización de los líquidos con dispositivos electrónicos para comprender mejor el suministro, la absorción y el metabolismo de la nicotina en el cuerpo humano. La investigación también ayudará a comprender mejor la absorción de la nicotina a través de diferentes órganos para revelar la satisfacción sensorial experimentada al vapear.

El Dr. Xiong Yuming, vicedecano del Instituto de Investigación Fundamental SMOORE de Shenzhen, comentó:

"El proceso de atomización entre un cigarrillo electrónico y un cigarrillo de combustible es muy diferente y por eso, las propiedades físicas y químicas derivadas de la atomización y la combustión del tabaco también varían.

"Centrándonos en el mecanismo subyacente de la atomización y la combustión del tabaco, nuestra investigación tiene el objetivo de estudiar el suministro y la absorción de la nicotina, con el fin de reducir el impacto en la salud de estos productos".

El proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad del Suroeste de Chongqing (China) y se estima que en el segundo semestre de 2022 se publicará un informe sobre los diferentes efectos en el cerebro de la nicotina de los cigarrillos electrónicos y el tabaco combustible. Este estudio conjunto sobre la dependencia de la nicotina pretende acabar con la dependencia mundial de la nicotina. En el futuro, la FEELM tiene previsto ofrecer productos que no provoquen dependencia de la nicotina, reduciendo los niveles de nicotina para llevarlos lo más cerca posible de cero, sin comprometer el nivel de satisfacción.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8% del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

