Comunicado de prensa de Business Wire: SoftBank Group Corp.

SoftBank Group Corp. ("SoftBank") anunció hoy que Alex Clavel, actual socio director de SoftBank Group International ("SBGI"), ha sido nombrado gerente general de SBGI, cargo que ejercerá a partir del 30 de junio de 2022. Clavel sucederá a Michel Combes, que ha decidido dejar SoftBank para buscar nuevas oportunidades.

Clavel le aportará a su cargo siete años de experiencia en cargos directivos en SoftBank en Tokio, Silicon Valley y Nueva York; se encargará de supervisar las operaciones y la cartera de inversiones de SBGI, en particular, sus participaciones en Boston Dynamics, SoFi, Fortress, T-Mobile, Arm, entre otras empresas de la cartera. Junto con los SoftBank Vision Funds, SBGI es responsable de todas las actividades de SoftBank Group Corp. fuera de Japón, incluyendo Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Masayoshi Son, director representante, responsable corporativo, presidente y gerente general de SoftBank Group Corp., comentó: "Con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo corporativo y la inversión, Alex es desde hace mucho tiempo un líder de confianza en SoftBank en distintas sucursales del mundo. Estoy seguro de que su experiencia, combinada con el equipo sólido de SoftBank que le rodea, nos servirá para continuar nuestro viaje como Vision Capitalists".

Además, Son agregó: "Quisiera agradecerle a Michel por sus aportes valiosísimos a SoftBank durante los últimos cinco años. Ha desempeñado un papel fundamental en algunas de nuestras inversiones y activos más importantes y le deseo lo mejor en sus planes futuros. Me alegro de que siga formando parte de la familia de SoftBank al continuar representándonos en varios directorios de las empresas de la cartera".

Clavel comentó: "Me siento honrado por la confianza que Masa ha depositado en mí para dirigir SBGI y me siento afortunado de haber trabajado con Michel. Me entusiasma mucho poder seguir ampliando nuestro éxito y aprovechar las oportunidades que están por venir".

Por su parte, Combes manifestó: "Ha sido un placer trabajar con Masa y los talentosos equipos de SoftBank. Me voy de SoftBank orgulloso de haber logrado lo que me propuse hacer aquí, incluyendo el cambio de Sprint y la ejecución de su fusión con T-Mobile, el reposicionamiento de WeWork y su exitosa salida a bolsa, y hace poco, la integración de los fondos de SoftBank para América Latina en el fondo Vision, así como la supervisión de las inversiones estratégicas de SoftBank en empresas de cartera francesas y europeas. Es honor poder pasarle la antorcha a Alex. Ha sido mi compañero durante los últimos dos años y estoy seguro de que está en condiciones de liderar el equipo y llevar nuestro éxito hacia el futuro".

Información biográfica sobre Alex Clavel

Recientemente, Clavel ha sido responsable de la gestión de varias de las inversiones de la plataforma internacional de SoftBank fuera de Vision Funds, entre ellas, las de T-Mobile, Deutsche Telecom, WeWork y OneWeb. Además, integra los directorios de numerosas empresas y vehículos de inversión, como Arm China, Boston Dynamics, InMobi, SB Energy, Goggo y Levere Holdings Corp. Clavel se incorporó a SoftBank en Tokio en 2015 y trabajó en la sucursal de SoftBank en Silicon Valley antes de trasladarse a Nueva York con SoftBank en 2018.

Antes de sumarse a SoftBank, Clavel trabajó 19 años en Morgan Stanley en la banca de inversión, donde se dedicó a las fusiones y adquisiciones de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. Se graduó en la Universidad de Princeton y habla francés, japonés y chino mandarín.

Acerca de SoftBank Group

El Grupo SoftBank invierte en tecnología de vanguardia para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Está formado por SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), un holding de inversiones con participaciones en proveedores de tecnología de telecomunicaciones, servicios de Internet, IA, robótica inteligente, IoT y energía limpia, los Fondos SoftBank Vision, que están invirtiendo más de 140.000 millones de dólares para ayudar a emprendedores extraordinarios a transformar industrias y dar forma a otras nuevas, los Fondos SoftBank para América Latina, valuados en 8.000 millones de dólares e inversiones en fundadores subrepresentados, incluyendo el SB Opportunity Fund, un fondo de más de 100 millones de dólares que invierte en fundadores de las comunidades afroamericanas, latinoamericanas y nativas y el programa mundial Emerge de SoftBank Investment Advisers. Para saber más, visite https://group.softbank/en.

