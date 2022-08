Comunicado de prensa de Business Wire: Solasia Pharma K.K.

Solasia Pharma K.K. (TOKIO: 4597, sede: central: Tokio, Japón, presidente y director ejecutivo: Yoshihiro Arai, en adelante "Solasia") anunció oficialmente hoy que se lanzó un fármaco organoarsénico "DARVIAS® Inyectable de 135 mg" (SP-02, en adelante DARVIAS®) en Japón para el uso en linfoma periférico de linfocitos T. DARVIAS® será comercializado por Nippon Kayaku Co., Ltd. (TOKIO: 4272, sede central: Tokio, Japón, presidente: Atsuhiro Wakumoto).

