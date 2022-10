Comunicado de prensa de Business Wire: Sryas

Sryas, una empresa global líder en tecnología con sede en el sur de Florida, anunció hoy la apertura de un nuevo Centro de Desarrollo de Software en el próspero centro tecnológico de Santa Fe, en la Ciudad de México. La nueva instalación de vanguardia apoyará su estrategia global para los clientes en Norteamérica, América Latina y otras regiones.

"Esto representa un hito clave en la expansión y el crecimiento de la compañía. El ultra moderno y cercano centro de desarrollo en México operará en horario central para darles un mejor apoyo y servicio a nuestros clientes actuales y futuros", aseguró Vish Ramesh, Presidente y CEO de Sryas.

El nuevo Centro Global de Desarrollo proporcionará una gama completa de servicios que van desde desarrollo de software, modernización de aplicaciones, e integración de sistemas hasta soluciones avanzadas de datos y análisis. Los diversos equipos colaborarán con organizaciones líderes de telecomunicaciones y alta tecnología a lo largo de su trayectoria de crecimiento y ayudarán a acelerar sus estratégias de productos, datos y tecnología.

"Estamos muy contentos de expandir nuestra presencia global, invertir en LATAM y colaborar con una comunidad tan diversa de innovadores intrépidos. México ofrece un vibrante ecosistema tecnológico y una fuerza de profesionales bilingues altamente calificados de habla inglesa y española", explicó George Alifragis, COO de Sryas. "La ciudad alberga a brillantes programadores, ingenieros, científicos de datos, vendedores y talentos de mercadeo que apoyarán nuestras iniciativas clave de negocio, a nuestros clientes y socios. Juntos crearemos notables entornos en donde se prioricen los datos y empoderaremos la innovación de puntería".

Sryas cuenta ahora con 7 oficinas en las regiones de Norteamérica, Asia del Pacífico y América Latina, con un talento mundial en crecimiento. En los próximos años, la empresa tiene previsto crecer sus equipos globales de forma significativa, abrir más centros de innovación y asociarse con más universidades y sus programas de recién graduados en la rama de alta tecnología.

Acerca de Sryas

Sryas es una empresa mundial de tecnología que se especializa en datos, análisis avanzados de datos, desarrollo de software, modernización de aplicaciones e integración de sistemas.

Gracias a la experiencia colectiva del talento global y a una red de Centros de Desarrollo en Norteamérica, América Latina y Asia del Pacífico, Sryas ofrece información valiosa y transformación de negocios a gran escala. Nuestros equipos diversos colaboran con empresas lideres de telecomunicaciones y alta tecnología para ayudar a acelerar su estrategia de datos, productos y tecnología. Todo con el respaldo de una trayectoria record de 20 años de proyectos entregados a tiempo, dentro del presupuesto y constantemente superando expectativas de calidad.

Además de las soluciones de tecnología y datos, el producto Analance? de Sryas es una plataforma de datos modular todo-en-uno, de instalación rápida y uso inmediato (plug-and-play), que permite a las organizaciones visualizar y analizar más a fondo su información valiosa de datos, identificando oportunidades más inteligentes a una velocidad sin precedentes. Implementa cambio e innovación sin fronteras! Más información en www.sryas.com.

