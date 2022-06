Comunicado de prensa de Business Wire: Starbucks Corporation

La Junta Directiva de Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) proporcionó hoy noticias a favor de ratificar los detalles de la búsqueda del próximo director ejecutivo de la compañía. Como se indicó durante la teleconferencia para analizar los estados financieros trimestrales de la Compañía el mes pasado, la búsqueda de la Junta continúa encaminada para identificar a un director ejecutivo sucesor en los próximos meses, y la Junta acordó con Schultz que permanecerá como director ejecutivo interino hasta el primer trimestre fiscal de 2023. Este cronograma brinda a la compañía la vía ideal para una transición sin contratiempos y la continuidad del liderazgo durante la temporada navideña de 2022, a medida que continúa la transformación comercial.

Desde que regresó como director ejecutivo interino el 4 de abril, Schultz se ha comprometido profundamente con los socios (empleados) en todos los niveles de la compañía, trabajando directamente con el equipo de liderazgo para dar forma a un plan estratégico hacia el futuro de una Starbucks Coffee Company reinventada. El plan de reinvención se está diseñando mediante la creación conjunta en toda la organización con un enfoque en superar las expectativas tanto de los socios como de los clientes.

A medida que se nombre al próximo director ejecutivo para el puesto, él o ella se sumergirán por completo en la Compañía, colaborando directamente con Schultz. Con vistas a un anuncio este otoño, la transferencia oficial tendrá lugar en el primer trimestre calendario de 2023. A partir de ese momento, Schultz permanecerá en la Junta de Starbucks.

Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha estado comprometida con la ética de abastecimiento y tostado de alta calidad del café arábica. En la actualidad, con más de 34 000 tiendas en todo el mundo, la compañía es el principal tostador y minorista de café de especialidad en el mundo. A través de nuestro compromiso permanente con la excelencia y nuestros principios rectores, le damos vida a la Experiencia Starbucks única para cada cliente, en cada taza. Para compartir la experiencia, visítenos en nuestras tiendas o en línea en stories.starbucks.com o www.starbucks.com.

Contacto con los Medios: Jaime Riley 206-318-7100

